Cum îți cureți bijuteriile din aur și argint acasă

Bijuteriile din aur și argint își pierd în timp strălucirea din cauza contactului cu pielea, praful, cosmeticele și factorii din mediul înconjurător, iar acest proces apare indiferent de cât de des sunt purtate. Chiar dacă aurul este un metal mai stabil și nu oxidează ușor, suprafața lui se poate încărca cu impurități fine care îi reduc luciul, în timp ce argintul este mult mai sensibil și reacționează rapid la aer, umezeală și sulf.

Pentru bijuteriile din aur, cea mai sigură metodă de curățare este una simplă, pe care o poți încerca acasă, folosind apă călduță și un săpun delicat.

Bijuteriile se lasă câteva minute la înmuiat, pentru ca depunerile să se desprindă mai ușor, iar apoi se curăță cu o periuță moale, insistând doar în zonele unde murdăria este vizibilă și fără a apăsa prea tare, astfel încât să nu fie afectate detaliile fine sau pietrele prețioase.

La final, este important să le clătești bine cu apă curată și să le ștergi cu o lavetă moale, pentru a evita urmele de apă și pentru a reda un aspect uniform și curat.

În cazul murdăriei mai persistente, se poate folosi o soluție ușoară de apă și detergent lichid pentru vase, însă este important să se evite orice intervenție prea agresivă și produsele abrazive, deoarece acestea pot zgâria suprafața aurului și îi pot deteriora finisajul, mai ales atunci când este vorba despre bijuterii lucioase sau placate.

Argintul necesită o atenție mai mare, deoarece se oxidează mai ușor și capătă acea tentă închisă specifică, iar pentru curățare se poate folosi aceeași soluție de bază cu apă și săpun, însă pentru oxidare sunt necesare metode suplimentare, cum ar fi pasta din bicarbonat de sodiu și apă, aplicată delicat cu o cârpă moale, care ajută la îndepărtarea stratului închis la culoare și la redarea luciului inițial.

O altă metodă des folosită pentru curățarea argintului se bazează pe folia de aluminiu, apă fierbinte și bicarbonat de sodiu, unde reacția chimică ajută la reducerea stratului de oxidare, iar bijuteriile își recapătă aspectul curat după câteva minute de imersie, fiind apoi clătite cu grijă și șterse complet pentru a preveni apariția petelor.

În același timp, este important de reținut că argintul trebuie protejat de expunerea prelungită la parfumuri, creme sau umezeală, deoarece acestea accelerează procesul de înnegrire, iar depozitarea corectă în cutii separate sau pungi anti-oxidare poate prelungi semnificativ perioada în care își păstrează aspectul.

În practică, una dintre cele mai frecvente greșeli este fie curățarea prea rară, fie intervenția prea agresivă asupra suprafeței bijuteriilor, ambele situații având efecte negative în timp asupra aspectului și rezistenței materialului.

Atunci când bijuteriile nu sunt curățate suficient de des, depunerile de praf, transpirație sau produse cosmetice se acumulează treptat și devin mai greu de îndepărtat. În schimb, curățarea excesiv de puternică sau utilizarea unor metode nepotrivite poate subția stratul exterior, poate afecta detaliile fine și poate reduce uniformitatea finisajului, mai ales în cazul pieselor lucrate delicat sau placate.

Din acest motiv, este important ca întreținerea să fie făcută constant și cu atenție, prin gesturi simple, precum ștergerea ușoară după fiecare purtare.