Topul celor mai scumpe bijuterii ale familiei regale britanice. Una dintre ele a fost purtată de Meghan Markle

Nu mai este niciun secret faptul că portofoliul familiei regale britanice găzduiește unele dintre cele mai valoroase obiecte din lume. Dincolo de strălucirea diamantelor și a pietrelor prețioase, aceste piese sunt capsule ale timpului, purtând cu ele istorii de dragoste, moșteniri imperiale și tradiții care au supraviețuit secolelor. Conform experților bijutieri, valoarea acestor obiecte depășește adesea pragul multor milioane de euro, nu doar datorită materialelor, ci și rarității lor istorice. Iată povestea celor mai fascinante cinci piese din colecție.

Cu o valoare estimată la 6,8 milioane de euro, această diademă ocupă un loc special în ierarhia bijuteriilor regale. Povestea ei începe în anul 1853, când Prințul Albert a comandat-o special pentru soția sa, Regina Victoria. Designul a fost inspirat de arta indiană prezentată la Marea Expoziție din 1851, având inițial în compoziție opale — pietrele preferate ale prințului.

Deși este una dintre cele mai scumpe piese, Regina Elisabeta a II-a a fost văzută purtând-o o singură dată în timpul lungii sale domnii. Motivul? Se spune că diadema era preferata Reginei Mamă, care a păstrat-o în colecția sa personală până la moartea sa în 2002. Ulterior, Regina Maria a înlocuit opalele cu rubine, deoarece exista o superstiție conform căreia opalele ar aduce ghinion.

Evaluată la 5,7 milioane de euro, această piesă a fost dăruită Reginei Maria de către Regina Victoria, marcând o legătură strânsă între generațiile monarhiei. Această diademă se remarcă prin complexitatea lucrăturii în platină și diamante, fiind un exemplu perfect al stilului „fringe” (franjuri).

Interesant este că acest tip de tiară este extrem de versatil: multe dintre aceste piese pot fi scoase de pe cadru și purtate ca și coliere. A rămas în familia regală timp de generații, fiind un simbol al continuității și al respectului pentru tradiție, fiind purtată adesea la dineuri de stat și evenimente diplomatice de anvergură.

Cunoscută publicului mai ales după anul 2018, această diademă are o valoare estimată la 2,2 milioane de euro. Piesa a fost purtată de Meghan Markle în ziua nunții sale cu Prințul Harry. Istoria sa este însă mult mai veche: brosa centrală a diademei datează din 1893, fiind un cadou primit de Regina Maria (pe atunci Prințesa Mary) la nunta sa cu viitorul Rege George al V-lea.

Diadema propriu-zisă a fost creată în 1932 pentru a încorpora acea broșă detașabilă. Este formată din 11 secțiuni flexibile, pavate cu diamante mari și mici, împletite în modele geometrice. Alegerea acestei piese pentru nunta de la Windsor a readus-o în atenția lumii moderne, transformând-o într-un simbol al tranziției familiei regale către secolul XXI.

Primit cadou în 1863, acest colier valorează aproximativ 340.000 de euro, însă însemnătatea sa istorică este considerată „inestimabilă”. A făcut parte dintr-un set complet (parură) oferit de viitorul Rege Edward al VII-lea soției sale, Alexandra a Danemarcei, în ziua nunții lor.

Colierul este compus din opt perle rotunde înconjurate de diamante, conectate prin festonuri de diamante și alte trei picături de perle detașabile. Această piesă a fost una dintre preferatele Reginei Mamă, iar mai recent, a fost purtată de Catherine, Prințesa de Wales, demonstrând că adevărata eleganță nu se demodează niciodată. Valoarea sa crește constant pe măsură ce contextul istoric devine tot mai bogat.

Cu o valoare de 285.000 de euro, această piesă este poate cea mai adaptabilă din listă. Deși a fost concepută inițial ca un „choker” (colier strâns pe gât) pentru Regina Maria, designul său cu diamante a permis purtarea sa și sub formă de brățară, potrivit SheKnows.

În prezent, piesa rămâne una dintre preferatele lui Catherine, Ducesa de Cambridge (actuală Prințesă de Wales). Aceasta a fost văzută purtând-o la numeroase gale caritabile, integrând-o perfect în ținute moderne. Este o dovadă clară a faptului că bijuteriile regale nu sunt doar piese de muzeu, ci accesorii vii, care continuă să spună povești pe covorul roșu.