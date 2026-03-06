Monden

Prințesa Kate, în centrul atenției la festivalul Holi. De ce a mers singură soția prințului moștenitor William

Comentează știrea
Prințesa Kate, în centrul atenției la festivalul Holi. De ce a mers singură soția prințului moștenitor WilliamKate Middleton. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Prințesa de Wales, Kate, a fost primită cu aplauze și dansuri tradiționale indiene la Leicester, cu ocazia festivalului Holi. Într-o ținută elegantă, Catherine i-a surprins pe trecători în timp ce se plimba pe celebra „Golden Mile”, arată Express.co.uk.

Prințesa Kate, admirată pentru ținuta purtată

Prințesa Kate a fost întâmpinată cu zâmbete de cei prezenți în zona Leicester. Mai mult, o femeie a rostit o binecuvântare hindusă. În timpul vizitei, Kate a dansat pe ritmuri indiene și a luat parte la un ritual în primul templu hindus din Marea Britanie.

Încântată de spectacolul pus în scenă

La sosirea la Belgrave Neighbourhood Centre, prințesa Kate a fost întâmpinată cu o ghirlandă de perle și trandafiri, oferită de fondatorul centrului, Aakrash Odedra, care a explicat că florile reprezintă bucuria de a primi un oaspete. Centrul oferă săptămânal programe de dans comunitar pentru peste 1.000 de persoane.

Kate a urmărit cu interes un spectacol Bollywood, apreciind energia și talentul dansatorilor și spunând că fiica ei, Prințesa Charlotte, ar fi încântată să-i vadă mișcările. Mai târziu, ea a asistat la recitalul „Songs of the Bulbul”, bazat pe o poveste sufistă, pe care l-a descris drept „emoționant și extraordinar”.

Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră
Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră

În timpul vizitei, prințesa Kate s-a oprit la magazinul de sari Ladlees pentru a admira broderiile tradiționale și a ales câteva dulciuri pentru copiii ei.

Kate Middleton, zi memorabilă alături de cei din comunitate

La templul Shreeji Dham Haveli, Kate și-a scos încălțămintea, respectând tradiția, și a participat la un dans al femeilor. Ea a adus o ofrandă pentru Lord Krishna și a parcurs un traseu simbolic de pelerinaj. Prințesa a primit cadou un sari și un șal tradițional și a savurat o masă cu preparate vegetariene, inclusiv samosa, pilau și chapati.

Prințesa Kate a trecut printr-o încercare grea. În 2024, ea a fost diagnosticată cu cancer, o veste care a stârnit îngrijorare în întreaga comunitate regală și printre admiratorii săi din întreaga lume. Deși boala a reprezentat un test major, prințesa a urmat tratamentele necesare și a primit sprijinul familiei.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:27 - Bianca Censori, în instanță. Totul a pornit de la Kim Kardashian
12:22 - Csikszereda și Farul Constanța, duelul care deschide ultima etapă a sezonului regular din Superligă. Programul meciur...
12:14 - Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
12:02 - Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră
12:01 - Iranul încearcă să-și aleagă un nou lider. Trump exclude o invazie. Hegseth: Rezervele de muniție sunt pline, voința ...
11:57 - ANAF, captură record de aur și diamante la Călărași. Amenzi de până la 18.000 de lei

HAI România!

Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta
Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta
„Ce te legeni, Nicule?” 😂 Poemul genial al lui Doru Bușcu care demolează clasa politică!
„Ce te legeni, Nicule?” 😂 Poemul genial al lui Doru Bușcu care demolează clasa politică!

Proiecte speciale