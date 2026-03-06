Prințesa Kate, în centrul atenției la festivalul Holi. De ce a mers singură soția prințului moștenitor William

Prințesa de Wales, Kate, a fost primită cu aplauze și dansuri tradiționale indiene la Leicester, cu ocazia festivalului Holi. Într-o ținută elegantă, Catherine i-a surprins pe trecători în timp ce se plimba pe celebra „Golden Mile”, arată Express.co.uk.

Prințesa Kate a fost întâmpinată cu zâmbete de cei prezenți în zona Leicester. Mai mult, o femeie a rostit o binecuvântare hindusă. În timpul vizitei, Kate a dansat pe ritmuri indiene și a luat parte la un ritual în primul templu hindus din Marea Britanie.

La sosirea la Belgrave Neighbourhood Centre, prințesa Kate a fost întâmpinată cu o ghirlandă de perle și trandafiri, oferită de fondatorul centrului, Aakrash Odedra, care a explicat că florile reprezintă bucuria de a primi un oaspete. Centrul oferă săptămânal programe de dans comunitar pentru peste 1.000 de persoane.

Kate a urmărit cu interes un spectacol Bollywood, apreciind energia și talentul dansatorilor și spunând că fiica ei, Prințesa Charlotte, ar fi încântată să-i vadă mișcările. Mai târziu, ea a asistat la recitalul „Songs of the Bulbul”, bazat pe o poveste sufistă, pe care l-a descris drept „emoționant și extraordinar”.

În timpul vizitei, prințesa Kate s-a oprit la magazinul de sari Ladlees pentru a admira broderiile tradiționale și a ales câteva dulciuri pentru copiii ei.

La templul Shreeji Dham Haveli, Kate și-a scos încălțămintea, respectând tradiția, și a participat la un dans al femeilor. Ea a adus o ofrandă pentru Lord Krishna și a parcurs un traseu simbolic de pelerinaj. Prințesa a primit cadou un sari și un șal tradițional și a savurat o masă cu preparate vegetariene, inclusiv samosa, pilau și chapati.

Prințesa Kate a trecut printr-o încercare grea. În 2024, ea a fost diagnosticată cu cancer, o veste care a stârnit îngrijorare în întreaga comunitate regală și printre admiratorii săi din întreaga lume. Deși boala a reprezentat un test major, prințesa a urmat tratamentele necesare și a primit sprijinul familiei.