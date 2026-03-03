Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton

În 2012, la un an după căsătoria lor, Prințul William și Kate Middleton s-au aflat în centrul unui scandal mediatic care avea să declanșeze una dintre cele mai importante bătălii juridice purtate vreodată de familia regală britanică împotriva presei, conform informațiilor furnizate de Fox News.

Potrivit unei noi cărți semnate de editorul regal Russell Myers, viitorul rege ar fi fost „pregătit să meargă la război cu presa” după ce fotografii realizate pe ascuns cu soția sa au fost publicate de o revistă franceză.

Volumul „William și Catherine: Noua eră a monarhiei: Povestea din interior”, scris de Russell Myers, analizează modul în care Prințul și Prințesa de Wales au gestionat momentele dificile care au afectat Casa Regală. Declarațiile autorului au fost făcute într-un interviu acordat Fox News Digital.

În vara anului 2012, la scurt timp după aniversarea primului an de căsătorie, Prințul William și Kate Middleton au ales să petreacă o scurtă vacanță în sudul Franței, înaintea unui turneu oficial în Asia de Sud-Est organizat cu ocazia Jubileului de Diamant al Reginei Elisabeta a II-a.

Cei doi s-au cazat la Château d’Autet, o proprietate privată din regiunea Provence.

În timpul sejurului, Kate făcea plajă în intimitatea proprietății, fără să știe că un fotograf aflat la aproximativ un kilometru distanță realiza imagini cu un obiectiv performant. Ulterior, revista franceză Closer a publicat fotografiile, declanșând reacția imediată a Palatului Kensington.

Un fost consilier regal a declarat pentru autor că momentul a fost perceput „ca și cum timpul s-ar fi oprit” pentru cuplu.

Potrivit lui Russell Myers, relația Prințului William cu presa a fost marcată de experiențele din copilărie, când destrămarea căsniciei dintre Regele Charles al III-lea și Prințesa Diana a fost intens mediatizată.

„William a avut întotdeauna o relație diferită cu presa”, a explicat Myers. „Nu voia să repete perioada cu adevărat distructivă a relației părinților săi.”

Autorul susține că, în momentul izbucnirii scandalului, Prințul William a luat decizia de a intenta proces împotriva publicației și de a duce cazul „până la capăt” pentru a-și proteja soția. În carte este menționat că el ar fi spus anterior jurnaliștilor: „Nu vom merge pe același drum.”

Potrivit relatărilor, prințul și-ar fi informat tatăl și bunica despre intenția de a iniția imediat acțiuni legale, considerând publicarea imaginilor drept un „comportament monstruos”.

Surse citate de autor afirmă că Prințesa de Wales a fost profund afectată de publicarea fotografiilor, însă și-a continuat îndatoririle oficiale fără a lăsa să se observe impactul emoțional.

Un apropiat al cuplului a declarat pentru Myers: „Ceea ce a fost foarte evident în acel episod a fost că Catherine a fost incredibil de calmă și echilibrată și părea complet stăpână pe situație.”

În aceeași perioadă, revista italiană Chi și ediția irlandeză a Daily Star au republicat imaginile, amplificând disputa juridică.

Familia regală a acționat în instanță publicația Closer pentru încălcarea vieții private. Reprezentanții revistei au susținut la acel moment:

„Fotografiile pe care le-am selectat nu sunt în niciun caz degradante. Ele arată un cuplu tânăr, frumos, îndrăgostit, aflat în vacanță.”

Procesul s-a încheiat în 2017, când un tribunal francez a decis ca revista să plătească despăgubiri în valoare de 100.000 de euro cuplului regal, sumă mai mică decât cea solicitată inițial. De asemenea, doi angajați ai publicației au fost amendați.

Palatul Kensington a transmis atunci că este „mulțumit” de hotărâre.

În carte, Myers notează că Prințul William ar fi simțit o responsabilitate personală în legătură cu incidentul, întrebându-se dacă o poziție mai fermă adoptată anterior față de presă ar fi putut preveni situația.

Astăzi, Prințul și Prințesa de Wales își desfășoară activitatea publică în sprijinul Regelui Charles al III-lea, care a urcat pe tron în 2022. Cuplul are trei copii și continuă să reprezinte un pilon central al monarhiei britanice.