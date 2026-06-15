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Cu cine a povestit Trump la UFC Freedom 250, gală cu cinci meciuri încheiate prin knockout

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Cu cine a povestit Trump la UFC Freedom 250, gală cu cinci meciuri încheiate prin knockoutDonald Trump, UFC / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Donald Trump a fost una dintre cele mai urmărite prezențe la gala UFC Freedom 250, desfășurată în apropierea Casei Albe, unde președintele american a interacționat cu mai mulți luptători și invitați în timpul unui eveniment marcat de cinci victorii prin knockout, potrivit informațiilor furnizate de New York Post..

Gala organizată la Washington D.C. a adunat zeci de mii de spectatori și a inclus unele dintre cele mai importante nume din UFC.

Dincolo de rezultatele din cușcă, atenția publicului s-a îndreptat și spre momentele în care Trump a discutat cu sportivii imediat după lupte și a participat la ceremonia de după victorii.

Trump l-a felicitat pe Sean O'Malley după victoria prin knockout

Unul dintre cele mai comentate momente ale serii a avut loc după succesul lui Sean O'Malley în fața canadianului Aiemann Zahabi.

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Americanul a obținut victoria prin knockout în repriza a doua, iar după meci s-a îndreptat către zona oficială unde l-a salutat pe Donald Trump.

Potrivit relatărilor de la fața locului, cei doi au schimbat câteva cuvinte și și-au strâns mâinile, în timp ce publicul a reacționat cu aplauze. O'Malley le-a mulțumit ulterior fanilor care urmăreau gala din zona Ellipse și de pe National Mall.

Josh Hokit i-a oferit lui Trump lanțul său

Președintele american a avut un alt schimb de replici cu luptătorul Josh Hokit, care l-a învins pe Derrick Lewis prin knockout tehnic.

După victorie, Hokit s-a apropiat de marginea octogonului și i-a oferit lui Trump lanțul pe care îl purta la gât. Președintele l-a acceptat și l-a purtat pentru câteva momente înainte de a-l înapoia.

Momentul a fost surprins de camerele de filmat și a devenit rapid unul dintre cele mai distribuite imagini ale serii.

Afirmații controversate în octogon

După victoria obținută împotriva lui Derrick Lewis, Josh Hokit a susținut un discurs controversat în octogon.

După ce i-a mulțumit lui Donald Trump pentru organizarea evenimentului, luptătorul american a lansat o afirmație la adresa fostei prime doamne a SUA, Michelle Obama.

Hokit a declarat: „Michelle Obama este bărbat, nu-i așa, America?”, repetând o teorie conspiraționistă care a circulat în anumite cercuri politice din Statele Unite și care nu este susținută de dovezi.

Potrivit relatărilor presei americane, Trump și-a scos lanțul primit de la Hokit la scurt timp după comentariul făcut de sportiv

Cinci meciuri s-au încheiat înainte de limită

UFC Freedom 250 a fost o gală spectaculoasă din punct de vedere sportiv, cu cinci confruntări terminate prin knockout sau knockout tehnic.

Printre cele mai importante rezultate s-a numărat victoria lui Ciryl Gane în fața lui Alex Pereira. Francezul a câștigat prin knockout tehnic în repriza a doua și a obținut centura interimară la categoria grea.

Înfrângerea lui Pereira a produs o reacție puternică în rândul spectatorilor, mulți dintre aceștia părăsind zona de eveniment imediat după finalul luptei.

O gală fără precedent în apropierea Casei Albe

Evenimentul a fost organizat pe peluza sudică a Casei Albe și în zona Ellipse, atrăgând aproximativ 80.000 de spectatori. Programul a inclus survoluri ale unor aeronave militare, măsuri speciale de securitate și participarea unor personalități din lumea sportului și a politicii.

Prezența lui Donald Trump pe întreaga durată a galei a contribuit la vizibilitatea evenimentului, președintele fiind surprins în repetate rânduri discutând cu luptătorii și felicitându-i după victoriile obținute în cușcă.

 

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