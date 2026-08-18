Președintele american Donald Trump a amenințat din nou Omanul, în timp ce Iranul declară că lucrează cu țara arabă din Golf la un plan de gestionare a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Redeschiderea completă a căii navigabile a fost o cerere cheie a SUA, potrivit AP.

Între timp, perioada de negocieri de 60 de zile pentru a găsi un acord de pace între Statele Unite și Iran expirase, fără nicio veste despre o prelungire și ambele părți părând la fel de îndepărtate ca la început.

Iranul a declarat că a ajuns la un acord cu Omanul cu privire la un plan prin care navele vor tranzita Strâmtoarea Hormuz, care se întinde între cele două țări, iar acum se lucrează la finalizarea detaliilor pentru o declarație comună.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat reporterilor din Teheran că „s-a ajuns la o înțelegere cu privire la harta rutei de tranzit”.

El nu a oferit detalii, dar se pare că acordul ar redeschide strâmtoarea, navele intrând printr-o rută apropiată de Iran și ieșind printr-o rută apropiată de Oman. Navele ar tranzita fără a plăti taxe de trecere într-o perioadă intermediară.

SUA a căutat un acord acceptabil pentru deschiderea strâmtorii înainte de a pune capăt blocadei porturilor iraniene.

Iranul a închis efectiv strâmtoarea - prin care trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea cu petrol a lumii înainte de război - după ce Israelul și SUA au atacat țara pe 28 februarie.

Trump a declarat pentru Fox News că SUA vor bombarda Omanul dacă acesta „îi va încurca”. Nu este prima dată când Trump amenință Omanul. În luna mai, el le-a spus reporterilor în timpul unei ședințe de cabinet că „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”.

Trump a mai spus că expirarea termenului limită de 60 de zile pentru discuțiile de încheiere a războiului este irelevantă și a spus că nu există un calendar. El a declarat că SUA au un canal secundar pentru discuțiile cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.