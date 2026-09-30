Trenurile ar putea circula din nou între Cluj-Napoca și Poieni, pe linia ferată spre Oradea, începând cu 2027, dacă lucrările și procedurile administrative vor permite redeschiderea primilor 63 de kilometri ai traseului. Asociația Pro Infrastructură solicită Ministerului Transporturilor și CFR să pregătească reluarea circulației pe acest tronson, în condițiile în care lucrările de modernizare se apropie de 80%.

Calea ferată Cluj–Oradea a fost închisă complet traficului feroviar în 8 ianuarie 2024, pentru lucrări de reconstrucție și electrificare. Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii și creșterea vitezei maxime la 160 km/h pentru trenurile de călători.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, loturile 1 și 2, care leagă Cluj-Napoca de Poieni, ar putea fi aduse într-un stadiu care să permită reluarea circulației la începutul anului 2027.

„Dați drumul trenurilor între Cluj-Napoca și Poieni în noul mers din 2027!”, solicită organizația.

Asociația susține că, după aproape trei ani de lucrări, progresul pe cei 63 de kilometri se apropie de 80%, iar redeschiderea tronsonului nu depinde doar de finalizarea lucrărilor, ci și de rezolvarea unor proceduri administrative.

Printre problemele semnalate se numără situația ecoductului de la Brăișor, unde este necesară revizuirea acordului de mediu, exproprierile necesare la racordul substației de tracțiune Poieni, precum și situația liniei 1 și a clădirii gării din Poieni.

Din punct de vedere tehnic, Pro Infrastructură susține că pe sectorul finalizat ar putea fi introdus un serviciu feroviar de tip „metropolitan”, operat în sistem pendulă cu automotoare diesel.

„Un serviciu ad-hoc de tren «metropolitan» în sistem pendulă cu automotoare diesel este posibil, tehnic. Dacă se vrea. Noi vrem!”, transmite asociația.

Reluarea circulației până la Poieni nu ar însemna însă redeschiderea completă a legăturii feroviare dintre Cluj și Oradea. Lotul 3, între Bucea și Vadu Crișului, este în continuare în lucru.

Proiectul finanțat prin PNRR vizează modernizarea și electrificarea traseului Cluj-Napoca–Oradea–Episcopia Bihor, precum și a sectorului Episcopia Bihor–frontiera cu Ungaria. În total, proiectul acoperă 166,216 kilometri și prevede viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători și 100 km/h pentru cele de marfă.

Valoarea totală a investiției depășește 9 miliarde de lei.