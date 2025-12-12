Bolojan, despre proiectul liniei de cale ferată Oradea-Cluj: Întârzie cu un an

Premierul României, Ilie Bolojan, a oferit vineri detalii despre stadiul proiectului de electrificare a liniei feroviare Oradea-Cluj, recunoscând că lucrările se află în întârziere cu aproximativ un an. Principalul obstacol se află pe tronsonul Huedin–Aleșd, unde proiectarea a înregistrat întârzieri considerabile.

„Proiectul liniei de cale ferată este, din păcate, întârziat. Are o întârziere de aproximativ un an de zile, generată în principal de situaţia de la jumătatea lucrărilor dintre oraşele Huedin şi Aleşd,” a declarat premierul, explicând că autoritățile se află în prezent în proces de deblocare a acestui segment.

Bolojan a comparat situația cu cea a autostrăzilor, subliniind că finalizarea completă a unui tronson este esențială pentru funcționalitatea întregului proiect: dacă nu sunt terminate toate segmentele, circulația nu poate fi reluată.

Constrângerile tehnice de pe calea ferată sunt mai complexe decât pe drumurile rutiere, a spus premierul, care a precizat că este nevoie de mobilizare suplimentară pentru finalizarea lucrărilor și reluarea transportului de marfă și călători. În opinia sa, modernizarea infrastructurii feroviare este esențială pentru reducerea aglomerației pe șosele și diminuarea poluării.

Bolojan a mai atras atenția asupra importanței respectării termenelor și finanțării proiectelor: lucrările finalizate la timp reprezintă câștiguri pentru economie, în timp ce întârzierile generează pierderi directe și indirecte.

Premierul a menționat că una dintre priorități este accesarea fondurilor europene din PNRR, pentru a sprijini finalizarea proiectelor strategice: „De asemenea, deblocarea oricăror întârzieri, avizări ale proiectelor care sunt finanțate din fonduri europene, este o prioritate în așa fel încât să nu pierdem finanțările,” a explicat șeful Guvernului.

Proiectul Oradea-Cluj este considerat strategic pentru România, conectând țara la rețeaua feroviară europeană. Premierul a subliniat că finalizarea lucrărilor ar contribui la creșterea ponderii transportului feroviar, atât de mărfuri, cât și de călători, în următorii ani.

În paralel, Bolojan a evidențiat problemele istorice ale transportului feroviar românesc, precum viteza redusă de circulație și lipsa de modernizare a materialului rulant, care au afectat logistică și au generat costuri suplimentare pentru economie și mediu.