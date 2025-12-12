Politica

Bolojan, despre proiectul liniei de cale ferată Oradea-Cluj: Întârzie cu un an

Comentează știrea
Bolojan, despre proiectul liniei de cale ferată Oradea-Cluj: Întârzie cu un anSursa foto: CFR Infrastructura
Din cuprinsul articolului

Premierul României, Ilie Bolojan, a oferit vineri detalii despre stadiul proiectului de electrificare a liniei feroviare Oradea-Cluj, recunoscând că lucrările se află în întârziere cu aproximativ un an. Principalul obstacol se află pe tronsonul Huedin–Aleșd, unde proiectarea a înregistrat întârzieri considerabile.

Bolojan, despre proiectul de electrificare

„Proiectul liniei de cale ferată este, din păcate, întârziat. Are o întârziere de aproximativ un an de zile, generată în principal de situaţia de la jumătatea lucrărilor dintre oraşele Huedin şi Aleşd,” a declarat premierul, explicând că autoritățile se află în prezent în proces de deblocare a acestui segment.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Bolojan a comparat situația cu cea a autostrăzilor, subliniind că finalizarea completă a unui tronson este esențială pentru funcționalitatea întregului proiect: dacă nu sunt terminate toate segmentele, circulația nu poate fi reluată.

Constrângerile tehnice de pe calea ferată sunt mai complexe decât pe drumurile rutiere, a spus premierul, care a precizat că este nevoie de mobilizare suplimentară pentru finalizarea lucrărilor și reluarea transportului de marfă și călători. În opinia sa, modernizarea infrastructurii feroviare este esențială pentru reducerea aglomerației pe șosele și diminuarea poluării.

Taxe și impozite în București. Creșteri record în 2026
Taxe și impozite în București. Creșteri record în 2026
S-a confirmat oficial: România are peste 10.000 de urși. E una dintre cele mai mari populații din Europa
S-a confirmat oficial: România are peste 10.000 de urși. E una dintre cele mai mari populații din Europa

Accesarea fondurilor europene, în prim plan

Bolojan a mai atras atenția asupra importanței respectării termenelor și finanțării proiectelor: lucrările finalizate la timp reprezintă câștiguri pentru economie, în timp ce întârzierile generează pierderi directe și indirecte.

PNRR

PNRR. Sursa foto: Dreamstime.com

Premierul a menționat că una dintre priorități este accesarea fondurilor europene din PNRR, pentru a sprijini finalizarea proiectelor strategice: „De asemenea, deblocarea oricăror întârzieri, avizări ale proiectelor care sunt finanțate din fonduri europene, este o prioritate în așa fel încât să nu pierdem finanțările,” a explicat șeful Guvernului.

Un proiect strategic pentru România

Proiectul Oradea-Cluj este considerat strategic pentru România, conectând țara la rețeaua feroviară europeană. Premierul a subliniat că finalizarea lucrărilor ar contribui la creșterea ponderii transportului feroviar, atât de mărfuri, cât și de călători, în următorii ani.

În paralel, Bolojan a evidențiat problemele istorice ale transportului feroviar românesc, precum viteza redusă de circulație și lipsa de modernizare a materialului rulant, care au afectat logistică și au generat costuri suplimentare pentru economie și mediu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:04 - Taxe și impozite în București. Creșteri record în 2026
16:55 - Actorul Liam Neeson, răspuns pentru cei care îl acuză că susține opinii anti-vaccinare
16:48 - Bulgaria rămâne fără guvern, cu doar trei săptămâni înainte de intrarea în zona euro,
16:40 - Bolojan, despre sancțiunile aplicabile companiei Lukoil: Termenele au fost amânate până în primăvară
16:27 - S-a confirmat oficial: România are peste 10.000 de urși. E una dintre cele mai mari populații din Europa
16:19 - Atrocitățile din Sudan declanșează reacții dure. Patru comandanți, sancționați de Regatul Unit

HAI România!

Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale