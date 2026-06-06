Gătitul cărnii la grătar pare simplu la prima vedere, însă puține persoane știu să o pregătească exact ca la restaurant. De multe ori carnea se lipește, se rupe când o întorci sau își pierde suculența, iar asta nu ține doar de tipul de carne, ci mai ales de felul în care pregătești grătarul și de câteva detalii mici, ușor de trecut cu vederea, dar care fac diferența.

Carnea se lipește de grătar în special atunci când acesta nu este suficient de încins sau nu este curățat corespunzător înainte de utilizare.

În contact cu metalul, proteinele din carne se pot „prinde” de suprafață, mai ales dacă există reziduuri sau umezeală, iar acest lucru duce la ruperea fripturii și la pierderea sucurilor naturale care îi dau gust și frăgezime.

În unele restaurante se folosește de mult un truc simplu, dar eficient: cu un cartof tăiat în jumătate se curăță grătarul încins înainte de a pune carnea.

Amidonul care rămâne pe suprafața metalică formează un strat foarte fin, aproape invizibil, care previne lipirea și ajută carnea să se desprindă mai ușor în timpul gătirii.

Chiar dacă trucul cu cartoful poate fi util, el funcționează cel mai bine atunci când este combinat cu reguli de bază, precum un grătar bine încins, curățat înainte de folosire și evitarea întoarcerii excesive a cărnii. Contează și modul de marinare, dar și alegerea tipului de carne, deoarece toate aceste aspecte influențează direct textura și gustul final.

În plus, multe persoane obișnuiesc să stropească atât grătarul, cât și carnea cu bere în timpul gătitului. Această practică este folosită pentru a menține un anumit grad de umiditate și pentru a adăuga un plus de aromă, mai ales în cazul bucățile mai grase sau mai uscate.