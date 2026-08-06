Românca devenită „ cetățeanul cu numărul 23 de milioane” este eroina unei povești cât se poate de adevărate. Evenimentul Zilei a publicat un articol acum peste două decenii, sâmbătă 1 aprilie 2006. România a atins pragul de 23 milioane cetățeni cu 2 ani înainte de căderea regimului comunist.

Românca din București care a primit numărul de ordine „23 milioane” a venit pe lume la 3 decembrie 1987. S-a născut la Spitalul Universitar. Medicul Sorin Oprescu era de gardă. Regimul comunist, evident, a dorit să o mediatizeze. Împlinisem 6 ani și eram deja elev în clasa I în decembrie 1987.

La radio, la televizor, s-a repetat știrea ca și cum s-ar repeta azi un breaking -news. La școală, învățătoarea noastră a avut grijă să ne amintească. Se apropiau repetițiile de 30 decembrie, Ziua Republicii. Evident, ele începeau înainte. Vacanța și pomul erau „de iarnă”. De Crăciun, știam de la „Europa Liberă” și de la bunici. Moș Gerilă urma să aterizeze în noaptea de Anul Nou.

Românca pe care regimul a scos-o în evidență se numește Elena Ioana Năstase. Tatăl ei se numea Aurel Năstase. Mama ei se numea Maria Năstase. Tatăl era tipograf și mama era casnică.

Am văzut la televizor interviul cu părinții Ioanei Elena. Evident, prenumele Elena era dat la ordin de partid. Ioana avea legătură cu data de 7 ianuarie, data nașterii Elenei Ceaușescu.

Nașterea Ioanei Elena Năstase venea la puțin peste două săptămâni de la revolta muncitorilor de la Brașov din 15 noiembrie 1987. De aceea, pentru a contracara elementele propagandei anti-comuniste de la ”Europa Liberă”, aparatul de propagandă al PCR s-a pus pe treabă la foc automat.

Românca din Capitală care a devenit cetățeanul cu numărul 23 de milioane va împlini în acest an 39 de ani. La vremea respectivă, familia a primit o sumă de bani depusă la CEC. Interviul a fost luat într-un apartament spațios cu patru camere. Mobila era una nouă. Peste ani, familia respectivă a spus că interviul a fost pregătit de TVR.

Acum, nu se știe dacă apartamentul i-a fost repartizat acelei familii sau dacă totul n-a fost decât o regie de film. Sunt surse care spun că apartamentul a fost primit de această familie.

Jurnalistul Ovidiu Nahoi scria într-un articol din 3 aprilie 2006 faptul că românca din București cu numărul 23 de milioane, Ioana Elena Năstase își dorea, la aproape 19 ani să studieze la Facultatea de Drept sau la Facultatea de Jurnalism. Ioana Elena Năstase și familia ei au ales discreția. Viața lor, ca a tuturor românilor s-a schimbat după 22 decembrie 1989,