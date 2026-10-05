Fumatul este interzis în anumite spații comune ale blocurilor de locuințe, iar persoanele care nu respectă legea riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Interdicția se aplică în special în zonele închise din bloc, precum casa scării, holurile comune și lifturile, dar și în anumite spații exterioare, inclusiv în locurile de joacă pentru copii.

Legislația antifumat se aplică și în clădirile aflate în proprietate privată, dacă acestea includ spații destinate utilizării colective. Astfel, faptul că un bloc este proprietate privată nu le oferă locatarilor dreptul de a fuma în toate zonele comune.

Potrivit legislației, fumatul este interzis în spațiile publice închise, indiferent de forma de proprietate. Sunt considerate spații publice închise cele care au un acoperiș sau un tavan și cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora.

Din această categorie fac parte, de regulă, casa scării, holurile comune și lifturile blocurilor. Nici deschiderea ferestrelor și nici existența unui sistem de ventilație nu înlătură interdicția.

De asemenea, asociațiile de proprietari nu pot permite fumatul în aceste spații prin hotărâri interne, întrucât regulamentele condominiului trebuie să respecte legislația în vigoare.

În cazul curților și al celorlalte zone exterioare aflate în proprietate comună, fumatul nu este interzis automat. Restricțiile depind de destinația spațiului și de eventualele prevederi legale sau reguli locale.

O interdicție expresă se aplică în locurile de joacă pentru copii, inclusiv în cele amenajate în aer liber. În celelalte zone exterioare, locatarii trebuie să respecte regulamentul condominiului și normele de conviețuire.

În apartamentele proprii și pe balcoanele individuale, fumatul nu intră, în mod obișnuit, sub incidența interdicției aplicabile spațiilor publice închise. Totuși, dacă fumul ajunge în mod repetat în locuințele vecinilor și le afectează folosirea normală a acestora, persoanele prejudiciate pot solicita măsuri legale.

Legislația face distincție între țigările clasice, țigările electronice și produsele din tutun încălzit. Definiția legală a fumatului se referă la inhalarea fumului rezultat din arderea tutunului.

În cazul țigărilor electronice, există interdicții exprese în anumite locuri, însă acestea nu se extind automat asupra tuturor spațiilor comune ale blocurilor.

Regimul produselor din tutun încălzit depinde de caracteristicile acestora și de încadrarea lor juridică. Prin urmare, sancțiunile aplicabile fumatului convențional nu se aplică automat și celorlalte categorii de produse.

Indiferent de tipul produsului utilizat, locatarii trebuie să respecte regulile condominiului și drepturile celorlalți proprietari.

Persoanele care constată că un vecin fumează în spațiile comune în care acest lucru este interzis pot informa în scris președintele sau comitetul executiv al asociației de proprietari.

Sesizarea poate include locul în care are loc fapta, data, frecvența situațiilor și eventualele dovezi obținute legal. Dacă este încălcată o interdicție prevăzută de lege, locatarii se pot adresa direct Poliției Locale sau Poliției Române, fără să fie obligați să aștepte intervenția asociației.

Autoritățile competente verifică situația și stabilesc dacă a fost săvârșită o contravenție. Depunerea unei reclamații nu presupune automat aplicarea unei amenzi.

În cazul în care problema persistă și afectează semnificativ confortul locatarilor, persoanele prejudiciate pot apela și la instanță pentru a solicita măsuri de înlăturare a inconvenientelor și, dacă există un prejudiciu dovedit, despăgubiri.

Persoanele fizice care fumează în spațiile în care legea interzice acest lucru riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin autorităților abilitate prin lege.

Pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt mai mari și se aplică gradual, în funcție de abatere. Prima contravenție se sancționează cu o amendă de 5.000 de lei, iar a doua cu 10.000 de lei, fiind însoțită de suspendarea activității până la remedierea situației.

În cazul unei noi încălcări, amenda poate ajunge la 15.000 de lei, fiind prevăzută și închiderea unității, în condițiile legii.

Regulile privind fumatul în spațiile comune urmăresc protejarea sănătății locatarilor și asigurarea respectării drepturilor tuturor persoanelor care locuiesc în același imobil.