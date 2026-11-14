Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Presa americană a explodat în afacerea Nvidia. Hai să analizam situația ca să înțelegem ce se întâmplă fără a găsi însă vinovații. Vă las pe dumneavoastră să-i identificați. Istoria serviciilor secrete cunoaște puține metode mai vechi și mai eficiente decât seducția. Moscova sovietică își avea „rândunelele”, femeile pregătite de Comitetul pentru Securitatea Statului (KGB) pentru a compromite diplomați occidentali în camere de hotel cu oglinzi prea mari, iar serviciile din blocul estic au practicat, la scară mai modestă, aceeași pedagogie a slăbiciunii umane.

Că metoda funcționează și în era inteligenței artificiale, atunci când ținta este conducătorul celei mai valoroase companii din lume, o demonstrează scandalul care a zguduit Nvidia la începutul lui noiembrie 2026. Fondatorul și directorul general (CEO — Chief Executive Officer) Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a recunoscut, într-un mesaj adresat celor peste 42.000 de angajați, o relație extraconjugală cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză despre care serviciile americane cred că lucra pentru Ministerul Securității Statului al Republicii Populare Chineze.

Dincolo de dimensiunea de tabloid, pe care New York Post a exploatat-o fără nicio reținere, afacerea atinge nervul central al competiției strategice americano-chineze: accesul la semiconductorii avansați care alimentează modelele de inteligență artificială.