Cinci decenii de istorie și excelență în sportul alb au fost celebrate vineri seară în cadrul Galei „ATP No. 1 Club”. Evenimentul de gală, organizat chiar înainte de debutul Turneului Campionilor, a adus împreună jucătorii care au reușit să atingă cea mai înaltă treaptă a clasamentului mondial masculin, conform news.ro.

Găzduită de Inalpi Arena din Torino, reuniunea a adunat 12 foști și actuali lideri mondiali din generații diferite. Capul de afiș al serii a fost românul Ilie Năstase, cel care a scris istorie în 1973 devenind primul jucător clasat pe locul 1 odată cu introducerea ierarhiei ATP. Alături de el s-a aflat și Alexander Zverev, cel de-al 30-lea și cel mai recent membru primit în acest club exclusivist al tenisului.

Lista invitaților de marcă a inclus alte zece legende care au dominat circuitul masculin de-a lungul timpului. Pe scena din Italia au urcat Mats Wilander, Stefan Edberg, Thomas Muster, Evgheni Kafelnikov, Marat Safin, Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero, Daniil Medvedev și actualul lider al clasamentului, Jannik Sinner.

Ceremonia a fost deschisă oficial de președintele ATP, Andrea Gaudenzi. Ulterior, fiecare dintre foștii și actualii ocupanți ai fotoliului de lider mondial a fost prezentat publicului și invitat să împărtășească gânduri despre drumul parcurs până în vârful ierarhiei. Dialogurile de pe scenă au oferit o privire rară asupra evoluției tenisului în diferite epoci, campionii povestind despre cele mai mari triumfuri, obstacolele depășite și legăturile invizibile care unesc generațiile de elită.

Atmosfera a fost completată de proiecția unor secvențe din seria de documentare produsă de ATP, „ACES: The ATP No. 1 Club”, imagini care au generat noi dezbateri și amintiri în rândul protagoniștilor.

Organizatorii le-au pregătit campionilor și o serie de momente speciale, prin intermediul unor mesaje video transmise de figuri emblematice din sport și divertisment. Celebrul tenor italian Andrea Bocelli le-a adresat un mesaj emoționant tenismenilor, în timp ce alte staruri internaționale le-au lansat provocări prin întrebări punctuale. Printre cei care au intervenit video s-au numărat legenda baschetului Dirk Nowitzki, marele jucător de hochei pe gheață Wayne Gretzky, simbolul golfului Jack Nicklaus, fostul căpitan al naționalei de fotbal a Spaniei, Sergio Ramos, precum și cunoscutul aventurier Bear Grylls.

Inițiat la Torino în urmă cu doi ani, programul „ATP No. 1 Club” are ca misiune principală onorarea fiecărui sportiv care a atins statutul de lider mondial. Reuniunea de vineri reprezintă cel mai nou episod dintr-o serie amplă de acțiuni dedicate istoriei tenisului.

Dincolo de evenimentele festive precum cel din Italia, organizația a adus poveștile din culise mai aproape de suporteri prin seria documentară „ACES: The ATP No. 1 Club” și prin lansarea unui album comemorativ realizat în colaborare cu editura Phaidon. Oficialii circuitului masculin au anunțat că astfel de gale și proiecte speciale vor continua și în anii următori.