Carlos Alcaraz a câștigat duminică, în premieră, turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, după ce l-a învins în finală pe americanul Ben Shelton, cu 7-6 (7/5), 7-5. Pentru tenismanul spaniol, numărul 3 mondial, victoria are o semnificație aparte: a venit după o serie de rezultate dezamăgitoare la competiția din capitala Franței și după înfrângerea suferită în fața aceluiași adversar la US Open.

„Nu am renunțat niciodată, în ciuda unor înfrângeri dureroase. Eu și echipa mea ne-am spus mereu: «Încearcă din nou»”, a declarat Alcaraz după câștigarea trofeului.

Trofeul i-a fost înmânat de germanul Boris Becker, primul câștigător al turneului de la Paris, în 1986.

Relația complicată a lui Carlos Alcaraz cu turneul disputat în sală la Paris a început în 2021. La numai 18 ani, spaniolul a fost eliminat în optimile de finală de francezul Hugo Gaston, într-o atmosferă intensă, pe terenul de la Bercy, fosta locație a competiției.

În anii următori, Alcaraz nu a reușit să depășească faza sferturilor de finală, performanță atinsă în 2022. Victoria de duminică îl transformă în primul spaniol care câștigă turneul după David Ferrer, campion în 2012.

Succesul de la Paris este al cincilea titlu obținut de Alcaraz în acest sezon și al doilea consecutiv în competițiile disputate în sală, după victoria de la turneul ATP 500 de la Viena, de la sfârșitul lunii octombrie.

De șapte ori campion în turneele de Mare Șlem, Carlos Alcaraz a ajuns la nouă titluri ATP Masters 1.000 în carieră. Ultimul său succes la această categorie înainte de cel de la Paris fusese obținut la Cincinnati, în august 2025.

Trofeul de duminică este al 29-lea câștigat de spaniol în circuitul principal. Alcaraz se află astfel la un singur titlu în urma marelui său rival Jannik Sinner, care are 30 și este indisponibil pentru restul sezonului din cauza unei accidentări.

Spaniolul se apropie și de performanța unor nume importante din tenisul mondial. Mats Wilander și Roger Federer au câștigat câte 30 de titluri înainte de a împlini 24 de ani.

Finala de la Paris a avut și o miză personală pentru Alcaraz. În septembrie, la US Open, spaniolul pierduse în fața lui Ben Shelton într-un meci-maraton, încheiat la ora 3:33 dimineața, după patru ore și 28 de minute de joc. Americanul s-a impus atunci în cinci seturi.

Turneul de la New York a marcat revenirea lui Alcaraz în competiții, după o pauză de patru luni provocată de o accidentare la încheietura mâinii drepte.

La Paris, spaniolul și-a luat revanșa, dar a avut un mesaj de încurajare pentru adversarul său. „Știu că îți vei reveni. Și o să mă tem puțin de tine la Turneul Campionilor”, i-a spus Alcaraz lui Shelton după finală.

Turneul Campionilor, care reunește primii opt jucători ai sezonului, este programat la Torino, în perioada 15-22 noiembrie.