Sport

Carlos Alcaraz câștigă trofeul la Viena și încheie sezonul ATP 500 fără înfrângere

Carlos Alcaraz câștigă trofeul la Viena și încheie sezonul ATP 500 fără înfrângereCarlos Alcaraz. Sursa foto: Australian Open/Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Carlos Alcaraz a câștigat duminică turneul ATP de la Viena, după ce l-a învins în finală pe australianul Alex de Minaur, în două seturi. Spaniolul încheie astfel un sezon perfect în competițiile ATP 500, cu 16 victorii și niciun eșec, și își trece în palmares al patrulea titlu de circuit din 2026.

Alcaraz a câștigat turneul ATP de la Viena

Alcaraz s-a impus în ultimul act al turneului austriac cu scorul de 6-1, 6-4, într-o partidă care a durat 97 de minute. Jucătorul spaniol a dominat primul set, câștigat categoric, iar în actul secund a reușit să-și păstreze avantajul în fața adversarului australian.

Parcursul său de la Viena a fost unul fără greșeală. În cele cinci meciuri disputate la competiție, Alcaraz nu a cedat niciun set, confirmând forma bună din acest sezon.

Potrivit datelor prezentate de ATP Tour, tenismenul în vârstă de 23 de ani a încheiat anul în circuitul ATP 500 cu 16 victorii și nicio înfrângere. Bilanțul include și trofeele cucerite la Doha și Tokyo.

Poți avea două contracte de muncă simultan? Ce spune legea și ce obligații ai
Poți avea două contracte de muncă simultan? Ce spune legea și ce obligații ai
De la ce distanță te poate prinde radarul Poliției Rutiere. Detaliul pe care mulți șoferi nu îl cunosc
De la ce distanță te poate prinde radarul Poliției Rutiere. Detaliul pe care mulți șoferi nu îl cunosc

26 de victorii consecutive în turneele ATP 500

Succesul de la Viena prelungește seria impresionantă a lui Alcaraz la acest nivel. Spaniolul a ajuns la 26 de victorii consecutive în turneele ATP 500.

Ultimul său eșec într-o competiție din această categorie datează din aprilie 2025, când a pierdut finala de la Barcelona în fața lui Holger Rune.

Tenis

Sursă foto: Freepik.com

În clasamentul jucătorilor cu cele mai multe titluri ATP 500, Alcaraz ocupă locul al patrulea. Înaintea sa se află Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Urmează Paris Masters și Turneul Campionilor

Pentru Alcaraz, următoarea provocare este Rolex Paris Masters. Spaniolul s-a calificat deja și la Nitto ATP Finals, competiție care reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului și care se va desfășura la Torino.

Victoria de la Viena îi oferă astfel un final de sezon excelent în circuitul ATP 500, înaintea ultimelor două obiective importante ale anului.

Stiri calde

19:40 - Schimbări importante la Rapid: Fostul atacant Robert Niță intră oficial în conducerea clubului

19:30 - Salarii mai mari pentru angajații din Sănătate și Asistență Socială. Solicitările urgente transmise Guvernului

19:21 - Rusia a lovit infrastructura vitală a Ucrainei. Sute de mii de oameni au rămas fără curent

19:13 - Românii din Germania, acuzați că profită de ajutoarele sociale. Scandal după un documentar al televiziunii publice

19:03 - Ce mesaj transmite Rusia prin dronele care ajung în spațiul aerian al României. Cristian Diaconescu explică strategia...

18:56 - Alexandru Toader, eliberat din arestul preventiv. Restricțiile impuse de Înalta Curte

HAI România!

Ce mesaj transmite Rusia prin dronele care ajung în spațiul aerian al României. Cristian Diaconescu explică strategia Moscovei

Ce mesaj transmite Rusia prin dronele care ajung în spațiul aerian al României. Cristian Diaconescu explică strategia...

Munca de acasă, între productivitate și pierderea spiritului de echipă. George Anghel: „Am simțit că dispare”

Munca de acasă, între productivitate și pierderea spiritului de echipă. George Anghel: „Am simțit că dispare”

De ce nu mai este România un partener predictibil pentru aliați. Cristian Diaconescu, critici la adresa celor aflați la putere

De ce nu mai este România un partener predictibil pentru aliați. Cristian Diaconescu, critici la adresa celor aflați ...

Proiecte speciale