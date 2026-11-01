Carlos Alcaraz a câștigat duminică turneul ATP de la Viena, după ce l-a învins în finală pe australianul Alex de Minaur, în două seturi. Spaniolul încheie astfel un sezon perfect în competițiile ATP 500, cu 16 victorii și niciun eșec, și își trece în palmares al patrulea titlu de circuit din 2026.

Alcaraz s-a impus în ultimul act al turneului austriac cu scorul de 6-1, 6-4, într-o partidă care a durat 97 de minute. Jucătorul spaniol a dominat primul set, câștigat categoric, iar în actul secund a reușit să-și păstreze avantajul în fața adversarului australian.

Parcursul său de la Viena a fost unul fără greșeală. În cele cinci meciuri disputate la competiție, Alcaraz nu a cedat niciun set, confirmând forma bună din acest sezon.

Potrivit datelor prezentate de ATP Tour, tenismenul în vârstă de 23 de ani a încheiat anul în circuitul ATP 500 cu 16 victorii și nicio înfrângere. Bilanțul include și trofeele cucerite la Doha și Tokyo.

Succesul de la Viena prelungește seria impresionantă a lui Alcaraz la acest nivel. Spaniolul a ajuns la 26 de victorii consecutive în turneele ATP 500.

Ultimul său eșec într-o competiție din această categorie datează din aprilie 2025, când a pierdut finala de la Barcelona în fața lui Holger Rune.

În clasamentul jucătorilor cu cele mai multe titluri ATP 500, Alcaraz ocupă locul al patrulea. Înaintea sa se află Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Pentru Alcaraz, următoarea provocare este Rolex Paris Masters. Spaniolul s-a calificat deja și la Nitto ATP Finals, competiție care reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului și care se va desfășura la Torino.

Victoria de la Viena îi oferă astfel un final de sezon excelent în circuitul ATP 500, înaintea ultimelor două obiective importante ale anului.