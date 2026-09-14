Zverev, al doilea Grand Slam al sezonului, după victoria cu Shelton

Alexander Zverev a cucerit duminică, la US Open, al doilea său titlu de Grand Slam al sezonului, după ce l-a învins în finală pe americanul Ben Shelton, scor 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2.

Germanul de 29 de ani a rezistat revenirii spectaculoase a lui Shelton, care a ridicat publicul de pe Arthur Ashe în picioare după ce a câștigat setul al treilea, și a închis meciul cu autoritate în actul decisiv.

Victoria îi aduce lui Zverev o performanță rară: a devenit al patrulea jucător din Era Open care își câștigă primele două titluri de Grand Slam în același sezon, după ce triumfase la Roland Garros în luna iunie.

Succesul reprezintă o revenire remarcabilă pentru Zverev, care la începutul anului trecut a pierdut în fața lui Jannik Sinner finala Australian Open, a treia sa finală de Grand Slam cedată la rând.

În 2026, germanul a schimbat însă complet povestea: a ajuns în semifinalele de la Melbourne, a cucerit primul său trofeu major la Paris, a disputat finala de la Wimbledon, iar acum a triumfat și la New York.

„Cred că Dumnezeu a văzut cât de mult am muncit, cât de mult am suferit și câtă durere am îndurat. Cred că 2026 este rezultatul tuturor anilor care au trecut până acum”, a declarat Zverev după meci.

Finala a durat trei ore și 33 de minute, iar Zverev și-a impus jocul în schimburile lungi, neutralizând serviciul și agresivitatea lui Shelton. Americanul de 23 de ani, aflat la prima finală de Grand Slam, va urca totuși pe locul 4 ATP, cea mai bună clasare a carierei.

Zverev are acum 53 de victorii în 2026, cel mai bun bilanț din circuit, și se apropie de Sinner în cursa pentru locul 1 mondial. În clasamentul live, germanul se află la 1.810 puncte în urma italianului.