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Sorana Cîrstea, eliminată de la US Open. A fost ultimul Grand Slam al româncei

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Sorana Cîrstea, eliminată de la US Open. A fost ultimul Grand Slam al românceiSorana Cîrstea / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la US Open în optimile de finală, după ce a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial și a treia favorită a competiției. Românca, aflată pe locul 17 WTA și cap de serie numărul 16, a cedat în două seturi, scor 3-6, 4-6.

Sorana Cîrstea - Jessica Pegula, 3-6, 4-6

Partida de la New York a durat o oră și 25 de minute, iar Pegula a reușit să își confirme statutul de favorită. Americanca a controlat momentele importante ale întâlnirii și a obținut calificarea în sferturile de finală ale ultimului turneu de Grand Slam al anului.

La finalul confruntării, Pegula a avut cuvinte de apreciere pentru adversara sa și a subliniat că meciul nu a fost unul ușor.

„Am mult respect pentru ea, este o bună competitoare. Meciul de astăzi a fost o luptă”, a declarat jucătoarea americană despre Sorana Cîrstea.

Americanca, patru victorii din cinci partide cu românca

Victoria obținută la New York îi consolidează Jessicăi Pegula avantajul din confruntările directe cu românca. Americanca a ajuns la patru victorii în cele cinci partide disputate împotriva Soranei.

Prima întâlnire dintre cele două a avut loc în 2011, la Midland, unde Cîrstea s-a impus. Patru ani mai târziu, tot la Midland, Pegula și-a trecut în cont prima victorie.

Americanca a câștigat apoi duelul din 2021, de la Madrid, iar cea mai recentă întâlnire înaintea US Open a avut loc în 2026, în optimile turneului de la Cincinnati, unde tot Pegula a avut câștig de cauză.

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea. Sursă foto: Facebook

A fost ultimul Grand Slam pentru Sorana Cîrstea

Pentru Sorana Cîrstea, calificarea în optimile de finală ale competiției de la New York reprezintă și o performanță financiară importantă. Românca va încasa un premiu de 480.000 de dolari pentru parcursul de la US Open.

Turneul din acest an are însă o semnificație aparte pentru Sorana Cîrstea. Competiția de la New York a reprezentat ultimul turneu de Grand Slam din cariera sportivei române, care își încheie astfel aventura în cele mai importante competiții ale tenisului mondial după un ultim parcurs până în optimile de finală.

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