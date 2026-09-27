Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al fostului președinte Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu, a obținut în instanță decontarea integrală a unui nou tratament. Curtea de Apel Bucureștia admis, la 21 septembrie 2026, o cerere de ordonanță președințială formulată de acesta și a obligat Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale să îi asigure, pe bază de prescripție medicală și fără contribuție personală, tratamentul cu pembrolizumab, în asociere cu enfortumab.

Soluția este executorie și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la pronunțare, potrivit justnews.ro.

Cererea de ordonanță președințială a fost formulată la Curtea de Apel București pe 10 septembrie 2026. În proces, Valentin Ceaușescu a solicitat asigurarea tratamentului cu pembrolizumab, medicament comercializat sub denumirea Keytruda, în asociere cu enfortumab, comercializat sub denumirea Padcev.

La 21 septembrie, Curtea de Apel București a admis cererea. Instanța a respins, totodată, excepțiile invocate de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale privind lipsa calității procesuale pasive, lipsa de interes și inadmisibilitatea cererii.

Potrivit soluției publicate în dosar, cele două instituții au fost obligate să îi asigure lui Valentin Ceaușescu medicamentul pembrolizumab, în asociere cu enfortumab, pe bază de prescripție medicală, în regim de compensare 100%, fără contribuție personală, până la soluționarea definitivă a dosarului.

Hotărârea este executorie și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la pronunțare.

Noul dosar vine după un alt proces în care Valentin Ceaușescu a solicitat sprijinul autorităților pentru asigurarea unui tratament.

La 17 februarie 2026, acesta a chemat în judecată Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională a Medicamentului, solicitând Curții de Apel București, prin ordonanță președințială, să dispună asigurarea medicamentului prescris.

La 24 februarie, instanța a admis cererea și a obligat instituțiile să asigure tratamentul cu nivolumab, comercializat sub denumirea Opdivo, pe bază de prescripție medicală, în regim de compensare 100%, fără contribuție personală.

Decizia era executorie, chiar dacă autoritățile au formulat recurs. Potrivit informațiilor din dosar, primul termen stabilit la Înalta Curte de Casație și Justiție este 10 decembrie 2026.

Potrivit informațiilor publicate anterior, problemele medicale ale lui Valentin Ceaușescu au fost constatate la sfârșitul anului 2024, după internarea acestuia la Spitalul de Urgență al Serviciului Român de Informații „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.

Informațiile publicate atunci arătau că tratamentul recomandat presupunea administrarea unui medicament al cărui cost era ridicat. O doză era estimată la aproximativ 7.500 de lei, iar tratamentul presupunea mai multe administrări.

Ulterior, Valentin Ceaușescu s-a adresat Ministerului Sănătății, CNAS și Agenției Naționale a Medicamentului pentru asigurarea tratamentului.

Valentin Ceaușescu este fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu. Spre deosebire de alți membri ai familiei, nu a avut o activitate politică publică importantă, deși la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român a fost ales membru supleant al Comitetului Central.

Numele său a fost asociat în special cu echipa de fotbal Steaua București, pe care a sprijinit-o în perioada în care clubul a obținut performanțe importante, inclusiv câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986. În ultimii ani ai regimului comunist, Valentin Ceaușescu a rămas în afara structurilor politice de conducere.

După arestarea părinților săi, la 22 decembrie 1989, Valentin Ceaușescu a părăsit Bucureștiul și s-a ascuns la un prieten. La 25 decembrie 1989, în aceeași zi în care Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați, el a fost arestat și acuzat de subminarea economiei naționale. A rămas în detenție până în august 1990, când a fost pus în libertate.

În prezent, Valentin Ceaușescu este singurul copil în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. În septembrie 2026, el a apărut la o întâlnire cu foști componenți ai echipei Steaua din 1986.