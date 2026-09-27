Dosar de corupție în jurul unui proiect energetic de la Gheorgheni

Un cetățean sloven și un român au fost arestați preventiv sâmbătă seară într-un dosar care vizează un proiect de stocare a energiei la Gheorgheni. Potrivit informațiilor din dosarul aflat la Tribunalul București, cei doi sunt Gregor Hudohmet, CEO Gen-I Sonce, și Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy SRL. Ancheta vizează o presupusă solicitare de 450.000 de euro în legătură cu un contract pentru realizarea unui sistem de stocare a energiei.

Potrivit informațiilor atribuite dosarului citat de publicația Gândul, procurorii DNA îl acuză pe Gregor Hudohmet că ar fi pretins suma de 450.000 de euro în legătură cu un contract pentru construirea unuia dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii din țară. Cristian Theodor Dragomir este prezentat în dosar drept persoana care l-ar fi ajutat în acest demers.

Contractul vizat de anchetă ar fi fost încheiat cu doar câteva săptămâni înainte și are ca obiect construirea la Gheorgheni a unui sistem de stocare a energiei electrice cu o capacitate de 55 MW / 220 MWh. Potrivit datelor din dosar citate de publicație, Gregor Hudohmet, în calitate de administrator al Energy 8 Gheorgheni SRL, ajutat de Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy SRL, ar fi cerut suma de 450.000 de euro de la Arhire Leon Ion, administratorul Waldevar Energy SRL.

Suma ar fi reprezentat 2% din valoarea totală a contractului de construcție pentru centrul de stocare a energiei de la Gheorgheni. Banii ar fi trebuit să ajungă în contul unei alte societăți, SC Smart Green Design SRL, reprezentată de Adrian Frătean, prin intermediul unui contract de consultanță. Conform informațiilor atribuite dosarului, Gregor Hudohmet ar fi solicitat ca cei 450.000 de euro, la care s-ar fi adăugat TVA, să fie plătiți de Waldevar Energy SRL către SC Smart Green Design SRL.

Plata ar fi urmat să fie făcută în baza unui contract „de recomandare (referral) cu comision de succes”, care figurează ca fiind încheiat la 24 august 2026.

În urma probatoriului administrat de DNA, cei doi suspecți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore.

Ulterior, aceștia au fost prezentați unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București.

Instanța a admis propunerea anchetatorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi.

Măsura arestării preventive nu reprezintă o stabilire definitivă a vinovăției, acuzațiile urmând să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Până în acest moment, reprezentanții companiei românești implicate în proiectul energetic au transmis că vor prezenta un punct de vedere oficial după ce vor avea acces la toate informațiile referitoare la dosar.

Proiectul de la Gheorgheni fusese prezentat anterior de partea slovenă drept cel mai mare și mai important proiect dezvoltat de grupul GEN-I.