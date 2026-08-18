Ghidul pentru noul program național pentru prosumatori destinat finanțării bateriilor de stocare a energiei a fost pus în transparență decizională, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Programul va avea un buget de 400 de milioane de lei, iar prosumatorii ar putea primi până la 15.000 de lei pentru un sistem, în limita unui procent maxim de finanțare de 75%.

Diana Buzoianu a anunțat că fondurile vor fi acordate prin Administrația Fondului pentru Mediu, iar obiectivul este ca, după implementarea programului la nivel național, să fie asigurată o capacitate de stocare de cel puțin 400 MWh.

„De câteva minute ghidul pentru baterii este pus în transparență pentru dezbaterea publică! 400 de milioane de lei vor fi investiți în baterii la nivel național prin fondul de mediu! Prin implementarea finală a acestui program la nivel național vom asigura stocarea a minim 400 MWh. Vedem în aceste săptămâni cât de importantă este stocarea energiei produse de sistemele instalate de prosumatori. Am spus de câteva luni deja că anul acesta AFM va finanța nu noi sisteme cu panouri fotovoltaice, ci sistemele de stocare cu baterii pentru prosumatori. Promisiune făcută, promisiune ținută!

Astăzi e pus în transparență ghidul pentru un program național care va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei. Suma maximă finanțată propusă pe sistem este de 15.000 de lei cu TVA, cu un plafon de 1250 lei kWh.

Procentul maxim de finanțare susținut prin program e propus ca fiind de 75%. Vor putea aplica pentru finanțare persoanele fizice care au calitatea de prosumatori, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite. Urmează perioada de consultare în care vom organiza dezbateri publice cu actorii cheie din domeniu și apoi lansarea programului! Asta înseamnă politici publice făcute cu cap”, transmite Diana Buzoianu.

Potrivit variantei de ghid pusă în dezbatere, programul va fi destinat persoanelor fizice care au deja calitatea de prosumator.

Finanțarea nu va depinde de modul în care au fost instalate inițial panourile fotovoltaice. Astfel, vor putea aplica atât cei care au devenit prosumatori prin programele Casa Verde, cât și persoanele care și-au cumpărat sistemele din fonduri proprii.

Suma maximă propusă pentru un sistem de stocare este de 15.000 de lei, TVA inclus, în limita unui plafon de 1.250 de lei pentru fiecare kWh.

Procentul maxim de finanțare prevăzut în proiect este de 75% din valoarea sistemului.

Programul nu a fost încă lansat. Ghidul se află în etapa de transparență și urmează o perioadă de consultare publică, în cadrul căreia vor avea loc discuții cu reprezentanții din domeniu.

După încheierea acestei etape și stabilirea formei finale a ghidului, programul urmează să fie lansat la nivel național.