O nouă metodă de fraudă telefonică a fost semnalată în România, unde atacatorii se folosesc de identitatea unor instituții și companii cunoscute pentru a obține date personale și bancare de la victime. Escrocii se prezintă drept analiști financiari ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și susțin că persoanele contactate ar fi implicate într-o operațiune de spălare de bani la Bursa de Valori București. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), schema combină apelurile telefonice frauduloase cu mesaje de tip phishing, presiune psihologică și amenințări cu posibile consecințe juridice.

Victimele sunt îndemnate să acționeze rapid, sub pretextul că trebuie să rezolve o presupusă problemă financiară.

Atacatorii contactează telefonic victimele și pretind că sunt reprezentanți ai ONPCSB. Aceștia invocă o presupusă anchetă privind spălarea de bani la Bursa de Valori București și încearcă să convingă persoanele apelate că sunt implicate într-o situație gravă, care necesită intervenție imediată.

În paralel, victimele primesc un e-mail fraudulos care folosește identitatea vizuală a Provident Financial România. Mesajul are subiectul „Solicitare anterioară înregistrată: Îți mulțumim că ai aplicat pentru un împrumut Provident!” și este conceput pentru a crea impresia că persoana contactată a solicitat un credit.

DNSC avertizează că atacatorii pot folosi acest pretext pentru a solicita date bancare, sub motivul anulării cererii de împrumut, sau pentru a convinge victimele să transfere bani într-un cont al unei terțe persoane, prezentat în mod fals drept unul securizat.

„Scenariul de atac este unul extrem de elaborat, utilizând apeluri cu număr falsificat (caller ID spoofing), manipulare emoțională și juridică, denumirea și identitatea de brand a trei organizații cunoscute în România și colectarea treptată a datelor personale și bancare”, avertizează specialiștii DNSC.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că escrocii folosesc un ton autoritar și pot invoca articole de lege pentru a intimida victimele și a le determina să ofere informații confidențiale sau să efectueze transferuri bancare.

DNSC recomandă populației să nu furnizeze date personale sau bancare prin telefon și să verifice întotdeauna autenticitatea apelurilor primite.

„Nu oferi date personale sau bancare prin telefon. Nicio organizație nu îți va solicita date sensibile astfel.

Închide apelul și sună înapoi la numărul oficial al organizației.

Nu continua discuția pe WhatsApp, Telegram sau Signal. Acestea nu sunt canale oficiale de comunicare.

Nu te lăsa intimidat de ton autoritar sau «articole de lege»”, recomandă specialiștii.

De asemenea, persoanele care au transmis deja informații bancare trebuie să contacteze imediat banca pentru a solicita blocarea eventualelor tranzacții frauduloase.

Românii care se confruntă cu astfel de tentative sunt îndemnați să le raporteze autorităților, pentru a contribui la identificarea și prevenirea altor atacuri.

Potrivit DNSC, sesizările pot fi transmise prin formularul disponibil pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau telefonic, la numărul 1911.

Totodată, instituția pune la dispoziția utilizatorilor lista site-urilor frauduloase , actualizată constant cu paginile identificate în activitatea de monitorizare. Extensia de browser asociată poate bloca automat accesul la site-urile incluse în listă, atunci când este activată.

DNSC încurajează persoanele care au întâlnit tentative de fraudă sau site-uri suspecte să își împărtășească experiențele prin intermediul platformei Siguranța Online – Uniți împotriva escrocheriilor . Informațiile transmise pot contribui la identificarea noilor metode folosite de atacatori și la avertizarea altor potențiale victime, potrivit sursei.