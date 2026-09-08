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Posibil atac cibernetic asupra site-ului DNSC. Reprezentanții instituției anunță probleme temporare de accesare

Posibil atac cibernetic asupra site-ului DNSC. Reprezentanții instituției anunță probleme temporare de accesareHackeri Sursa foto: EVZ
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Din cuprinsul articolului

Site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a întâmpinat temporar probleme de accesare, după ce infrastructura a înregistrat un volum neobișnuit de mare de solicitări provenite simultan din mai multe surse. Potrivit DNSC, analiza datelor tehnice disponibile indică posibilitatea producerii unui atac de tip DDoS, care a dus la o creștere importantă a traficului și a afectat temporar disponibilitatea platformei.

DNSC, ținta unui posibil atac DDoS. Ce s-ar fi întâmplat cu site-ul Directoratului de Securitate Cibernetică

Imediat după identificarea situației, echipele tehnice au intervenit pentru reducerea efectelor produse de traficul neobișnuit.

„Site-ul http://www.dnsc.ro a înregistrat temporar dificultăți de accesare, pe fondul unui volum neobișnuit de mare de solicitări provenite simultan din surse multiple. Analiza datelor tehnice disponibile indică posibilitatea unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), care a generat o creștere semnificativă a traficului și a afectat temporar disponibilitatea platformei”, se menționează în comunicat.

DNSC

DNSC / sursa foto: wikipedia

Ce măsuri au fost luate

DNSC anunță că au fost implementate măsuri suplimentare de protecție și optimizare, cu scopul de a limita impactul și de a restabili funcționarea normală a site-ului.

În urma intervențiilor, platforma și-a stabilizat funcționarea, iar infrastructura continuă să fie supravegheată de echipele responsabile.

Infrastructura este monitorizată în continuare

Reprezentanții DNSC urmăresc evoluția traficului pentru a identifica și gestiona eventuale incidente similare.

„Menținerea disponibilității online reprezintă o prioritate, fiind luate permanent măsurile tehnice necesare pentru asigurarea continuității acestora”, transmit reprezentanții DNSC.

Val de atacuri cibernetice asupra instituțiilor

În ultimii ani, numărul atacurilor cibernetice a crescut semnificativ. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI - ar fi primit peste 40 de informări din partea Directoratului Național de Securitate Cibernetica privind existența unor vulnerabilități, inaintea atacului ransomware care a blocat sistemul e-Terra.

„Peste 40 de informări. Peste 40 de avertismente privind vulnerabilități de securitate transmise de DNSC către ANCPI. Și totuși, atacul s-a produs”, a transmis deputatul.

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