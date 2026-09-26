Renfe a confirmat un incident de securitate cibernetică în urma căruia hackerii au putut accesa informații limitate despre utilizatori, în principal nume și adrese de e-mail. Atacul ar fi pornit de la servere ale Adif, operatorul infrastructurii feroviare din Spania, care fuseseră compromise anterior și erau interconectate cu sistemele Renfe. Potrivit presei spaniole, atacatorii ar fi folosit un sistem bazat pe inteligență artificială.

Potrivit Renfe, incidentul își are originea în servere ale Adif care fuseseră compromise anterior și care aveau conexiuni cu sistemele companiei feroviare. Investigația tehnică este în desfășurare pentru stabilirea exactă a modului în care atacatorii au ajuns la informațiile utilizatorilor.

Renfe a transmis că accesul identificat a vizat un volum limitat de informații, în principal numele și adresele de e-mail ale unor utilizatori. Compania nu a precizat însă câte persoane au fost afectate.

Totodată, Renfe a precizat că nu există dovezi privind accesarea unor date bancare sau financiare, a metodelor de plată, a documentelor de identitate sau a altor informații deosebit de sensibile. Nu există nici dovezi concludente că datele la care au ajuns atacatorii au fost făcute publice.

Incidentul a avut loc după mai multe săptămâni în care sistemele Renfe au fost vizate de tentative de atac. Compania a transmis că aceste tentative au fost detectate și blocate.

După identificarea incidentului, Renfe a activat protocoalele de răspuns, a izolat mediile afectate și a introdus măsuri suplimentare de protecție, cu sprijinul unor specialiști independenți în securitate cibernetică.

Circulația trenurilor nu a fost afectată. Renfe a precizat că serviciul feroviar a continuat să funcționeze, iar sistemele necesare operării trenurilor nu au fost afectate de incident. În 2025, compania a transportat 531,4 milioane de persoane în cadrul serviciilor sale din Spania.

Informațiile privind utilizarea inteligenței artificiale în atac provin din presa spaniolă, nu din confirmarea oficială a Renfe.

Cotidianul El Mundo, citând surse apropiate anchetei, a relatat că în spatele atacului s-ar afla o organizație criminală. Potrivit publicației, atacatorii ar fi folosit un sistem similar cu tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de Anthropic pentru a ataca site-ul Adif.

El Mundo a prezentat incidentul drept primul atac cibernetic cu ajutorul inteligenței artificiale asupra site-ului unei companii publice din Spania. Potrivit relatării, atacul s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor zile.

Informații publicate de alte publicații spaniole au menționat și posibilitatea ca atacatorii să fi extras un volum de aproximativ 500 de gigabytes de date, însă această cantitate nu a fost confirmată oficial de Renfe.

O purtătoare de cuvânt a Renfe nu a oferit informații privind numărul utilizatorilor afectați și nu a precizat momentul exact în care s-a produs breșa de securitate.