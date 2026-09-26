Pensiile ar urma să fie indexate în anul 2027, potrivit obiectivului inclus în programul de guvernare depus în Parlament. Procentul de creștere nu a fost stabilit deocamdată, urmând să fie decis la finalul acestui an, odată cu elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor.

Pensiile ar putea crește în 2027, însă valoarea exactă a indexării va depinde de situația bugetară și de evoluția inflației. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat sâmbătă, după depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri în Parlament, că obiectivul viitorului Executiv este aplicarea unei indexări în cursul anului viitor.

Întrebat dacă majorarea ar putea fi de 5%, 7% sau o altă valoare, Mureșan nu a avansat un procent concret. El a spus că nivelul creșterii va fi stabilit în funcție de resursele pe care statul și le va permite.

„Dacă mă întrebați care este dorința mea, dorința mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor adevărul, voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem.”

Premierul desemnat a argumentat necesitatea unei măsuri pentru pensionari prin faptul că veniturile acestora nu au fost indexate în ultimii doi ani, în timp ce prețurile au crescut.

„De doi ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor în sectorul public, ca atare cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii, oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe marginea inflației mai mari în ultima perioadă, a fost război în Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, iar prețurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coșul zilnic.”

Programul de guvernare prezentat de PNL, USR și UDMR include protejarea veniturilor și indexarea pensiilor și a alocațiilor, fără ca documentul să stabilească în acest moment un procent exact pentru creștere.

Siegfried Mureșan a declarat că o decizie privind valoarea concretă a indexării va putea fi luată la sfârșitul anului, când va fi construit bugetul de stat pentru 2027.

„Ca atare obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027. Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an când vom elabora legea bugetului de stat pe anul 2027.”

Premierul desemnat declarase și anterior că momentul și nivelul indexării pensiilor vor depinde de spațiul disponibil în bugetul pentru anul viitor.

Un alt element care ar urma să fie luat în calcul este evoluția inflației. Mureșan a indicat acest indicator drept unul dintre factorii care vor influența procentul de indexare a pensiilor.

„Totul va depinde și de rata inflației, ea a fost 10% în urmă cu două luni de zile, a scăzut la 6% acum ca urmare a măsurilor de stabilizare economică luate de guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, deci rata de indexare va depinde și de rata inflației.”

Astfel, programul de guvernare stabilește pentru moment obiectivul unei indexări a pensiilor în 2027, în timp ce procentul și momentul concret al aplicării vor fi stabilite după evaluarea situației bugetare de la finalul acestui an.