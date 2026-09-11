Inflația a scăzut puternic în august 2026, până la 6,2%

Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în luna august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În iunie, rata anuală a inflației se situa la 10,4%, ceea ce indică o încetinire semnificativă a ritmului de creștere a prețurilor.

Datele Institutului Național de Statistică arată că indicele prețurilor de consum în luna august, față de luna iulie 2026, a fost de 100,22%. De la începutul anului, respectiv în august 2026 față de decembrie 2025, inflația a ajuns la 4,6%.

În același timp, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, intervalul septembrie 2025 – august 2026, comparativ cu precedentele 12 luni, a fost de 9,5%.

Și indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a consemnat o creștere. În august, acesta a fost de 100,26% față de luna precedentă, iar rata anuală calculată pe baza IAPC a ajuns la 6,3%. Pentru ultimele 12 luni, rata medie determinată prin acest indicator a fost de 8,6%.

Cele mai importante creșteri de prețuri au fost înregistrate în zona mărfurilor nealimentare. În august, acestea au costat cu 6,36% mai mult decât în aceeași lună din 2025 și cu 0,61% mai mult decât în iulie.

Motorina a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 34,61%, în timp ce benzina s-a scumpit cu 25,49%. Față de luna precedentă, prețurile celor doi carburanți au avansat cu peste 6%.

Prețul carburanților este influențat direct de creșterile cotației petrolului, pe fondul războiului dintre SUA și Iran.

În cazul alimentelor, scumpirea anuală a fost de 2,62%. Cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu 15,2%, urmată de ouă, cu 10,88%, și carnea de bovine, cu 8,5%. Comparativ cu iulie, variațiile de preț au fost, în general, reduse.

Serviciile au înregistrat o creștere anuală de 11,28%, iar față de iulie 2026 au avansat cu 0,22%, contribuind în continuare semnificativ la nivelul general al inflației.