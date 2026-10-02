Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în august 2026 față de luna precedentă, iar raportat la august 2025 au fost mai mari cu 11,8%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai puternice scumpiri anuale au fost înregistrate în industria produselor de cocserie și a celor obținute din prelucrarea țițeiului, unde prețurile au crescut cu 68,57%.

Datele INS vizează prețurile producției industriale pentru piața internă și externă și oferă un indicator al evoluției prețurilor la nivelul producătorilor. Modificările acestor prețuri pot influența ulterior costurile companiilor și, în anumite condiții, prețurile bunurilor și serviciilor ajunse la consumatori.

În august 2026, cea mai mare creștere lunară dintre principalele grupe industriale a fost raportată în industria energetică. Prețurile producției din acest sector au urcat cu 5,73% față de iulie.

Creșteri au fost înregistrate și în industria bunurilor de uz curent, unde prețurile au avansat cu 0,64%, precum și în industria bunurilor de folosință îndelungată, cu 0,51%.

La nivelul activităților industriale, cea mai mare majorare lunară a fost consemnată în industria produselor de cocserie și a celor obținute din prelucrarea țițeiului. Aici, prețurile producției au crescut cu 13,27% într-o singură lună.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat o creștere de 5%, în timp ce prețurile din industria produselor din tutun au urcat cu 2,1%.

În industria prelucrătoare, avansul lunar a fost de 1,06%.

Față de august 2025, diferențele sunt mai accentuate în mai multe ramuri industriale.

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 68,57%.

Pe următoarele locuri s-au situat extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu o creștere de 17,16%, și fabricarea substanțelor și produselor chimice, unde prețurile au fost cu 16,23% mai mari decât în urmă cu un an.

În industria produselor din cauciuc și mase plastice, prețurile producției industriale au crescut cu 15,41% față de august 2025.

O majorare importantă a fost raportată și în activitatea de producție și furnizare a energiei electrice și termice, a gazelor, apei calde și aerului condiționat, unde creșterea anuală a ajuns la 14,95%.

În sectorul distribuției apei, salubrității, gestionării deșeurilor și activităților de decontaminare, prețurile au fost cu 14,73% mai mari decât în august 2025.

Dintre principalele grupe industriale, industria energetică a înregistrat în august cel mai mare avans anual, de 20,34%.

Industria bunurilor intermediare a consemnat o creștere de 10,92%, în timp ce industria bunurilor de capital a avut un avans de 5,98% față de aceeași lună din 2025.

Evoluția prețurilor producției industriale trebuie însă diferențiată de inflația măsurată la nivelul consumatorilor. Indicatorul calculat de INS urmărește prețurile produselor industriale la poarta fabricii, pentru bunurile vândute atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

Prin urmare, o creștere de 11,8% a prețurilor producției industriale nu înseamnă că toate produsele cumpărate de populație s-au scumpit cu același procent.

Evoluția prețurilor la producător este relevantă pentru companii deoarece poate modifica structura costurilor și marjele de profit. Impactul diferă însă în funcție de sector, de materiile prime utilizate și de capacitatea producătorilor de a transfera creșterile de costuri în prețurile finale.

În august, datele indică o contribuție importantă a sectorului energetic și a activităților asociate prelucrării țițeiului la creșterea prețurilor industriale. În alte ramuri, avansurile au fost mai moderate.

Indicatorul este urmărit și pentru că evoluția prețurilor la producători poate oferi informații despre presiunile de cost existente în economie. Totuși, legătura dintre prețurile industriale și cele plătite de consumatori nu este una directă și imediată.