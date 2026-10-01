Inflația din SUA a crescut mai puțin decât anticipau economiștii în august, potrivit indicelui PCE urmărit de Rezerva Federală, în timp ce cheltuielile de consum au avansat puternic, arată datele publicate miercuri, 30 septembrie, de Biroul pentru Analiză Economică (BEA). Evoluția reduce presiunea imediată pentru o nouă majorare a dobânzii în octombrie, însă inflația rămâne peste ținta de 2% a Fed.

Indicele prețurilor pentru cheltuielile personale de consum (PCE) a crescut cu 0,3% în august față de luna precedentă și cu 3,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a avansat cu 0,2% lunar și cu 3% anual. Ambele valori au fost sub așteptările pieței.

PCE este unul dintre principalii indicatori utilizați de Fed pentru evaluarea evoluției prețurilor. Componenta de bază este urmărită îndeaproape deoarece elimină alimentele și energia, categorii ale căror prețuri pot avea fluctuații mai mari.

Datele pentru august arată o creștere de 3% a indicelui PCE de bază față de anul precedent, după ce estimarea pentru iulie fusese revizuită în jos la 3%. Înainte de actualizare, inflația de bază pentru iulie fusese calculată la 3,3%.

BEA a precizat că datele au fost publicate în cadrul actualizării anuale a conturilor economice și că au fost introduse modificări metodologice pentru anumite componente ale indicelui. Printre acestea se numără serviciile juridice, software-ul și accesoriile, precum și serviciile de administrare a portofoliilor.

Modificările au dus la o reducere de aproximativ 0,36 puncte procentuale a ratei anuale a inflației de bază pentru iulie, potrivit Reuters. BEA a revizuit, de asemenea, date istorice începând din 2021.

Creșterea lunară a inflației PCE a fost influențată în principal de energie. Prețurile benzinei au urcat cu 4,4% în august, în timp ce prețurile alimentelor au rămas neschimbate. Serviciile de transport au înregistrat, de asemenea, o creștere de 1,4%.

În ciuda încetinirii față de estimările inițiale, nivelul anual al inflației rămâne cu mult peste obiectivul de 2% stabilit de Rezerva Federală.

Fed a majorat dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale la ședința din 15-16 septembrie, până la intervalul 3,75%-4%. A fost prima majorare a dobânzii din ultimii trei ani.

Raportul BEA a indicat în același timp o creștere solidă a consumului. Cheltuielile personale de consum au urcat cu 0,9% în august, peste estimările de 0,8%, după o creștere revizuită la 0,1% în iulie.

După ajustarea pentru inflație, consumul real a crescut cu 0,6%. Veniturile personale au avansat însă cu numai 0,2%, sub estimarea de 0,4%. Venitul personal disponibil a crescut cu 0,3%, iar rata de economisire a fost de 4,1%.

Rezistența consumului este importantă pentru politica monetară deoarece cheltuielile gospodăriilor reprezintă mai mult de două treimi din activitatea economică americană. Datele arată că cererea internă a rămas solidă, chiar dacă presiunile asupra prețurilor continuă să fie ridicate.

Într-un raport separat publicat miercuri, BEA a revizuit în creștere estimarea pentru economia americană din trimestrul al doilea. PIB-ul real a crescut într-un ritm anualizat de 2,2%, față de estimarea anterioară de 1,5%.

Revizuirea a reflectat contribuții mai mari din partea consumului, investițiilor și cheltuielilor guvernamentale. Datele indică astfel o economie care a continuat să crească într-un ritm solid în perioada aprilie-iunie, în pofida presiunilor exercitate de nivelul ridicat al prețurilor.

Publicarea datelor privind PCE a modificat așteptările de pe piețele financiare privind următoarea majorare a dobânzii. Reuters relata că probabilitatea unei majorări la ședința din 27-28 octombrie a scăzut după publicarea raportului. Randamentele titlurilor de Trezorerie au coborât, iar acțiunile americane au fost susținute inițial de datele privind inflația.

Președintele Federal Reserve Bank of New York, John Williams, a declarat marți, 29 septembrie, că nu există o urgență pentru o nouă intervenție și că Fed poate analiza în continuare datele economice înainte de a decide următorii pași.

Următoarea ședință a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) este programată pentru 27-28 octombrie, iar următoarea pentru 8-9 decembrie. Fed a indicat după reuniunea din septembrie că inflația rămâne ridicată și că politica monetară trebuie să sprijine revenirea acesteia către ținta de 2%.