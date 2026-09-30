Șeful Romgaz estimează că România va avea suficiente gaze naturale pentru a acoperi necesarul din iarna care vine, însă industria va continua să resimtă efectele prețurilor ridicate de pe piețele europene. Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, susține că dependența Europei de importuri și politicile energetice din ultimii ani influențează costurile, iar producția din Marea Neagră devine un atu strategic pentru țara noastră, potrivit declarațiilor făcute la conferința regională anuală Eurogas, organizată la București.

Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a declarat că populația beneficiază de protecție în privința prețurilor, prin mecanismul de reglementare, în timp ce sectorul industrial resimte deja efectele costurilor ridicate de pe piața europeană.

„Consumatorul final casnic este acoperit din gaz din producție internă, Romgaz dă peste 80% din acest gaz și în acest an la un preț reglementat. Nu văd o problemă de aprovizionare. Într-adevăr, pentru noncasnici, pentru industrie este o problemă și deja există această problemă de mai mulți ani. Suntem pur și simplu legați de aceste prețuri europene, este o competiție între prețurile din Asia de Sud Est și prețurile europene”, a declarat Răzvan Popescu.

Șeful Romgaz a explicat că prețurile sunt influențate de competiția internațională pentru gazele naturale lichefiate (GNL), transporturile fiind direcționate către piețele care oferă cele mai bune condiții comerciale. Astfel, Europa concurează cu economiile asiatice pentru accesul la resurse, ceea ce se reflectă în costurile suportate de industrie.

Răzvan Popescu consideră că dependența Europei de importurile de gaze naturale este una dintre principalele cauze ale vulnerabilității pieței și ale prețurilor ridicate. Acesta a făcut referire la diferența dintre necesarul european și cantitățile produse la nivelul continentului, susținând că politicile energetice din ultimii ani au contribuit la actuala situație.

„Discutând de această dependență de alte surse de gaz, haideți să discutăm de ce. Europa a consumat în 2025 peste 330 de miliarde metri cubi de gaz. Vorbim de România ca cel mai mare producător de gaz natural 10 miliarde metri cubi, următorul este Olanda, deci Europa din producție internă își acoperă sub 10% din consum. Tot celălalt gaz este gaz important. Aceasta este rezultatul politicilor energetice europene din ultimii ani. Această dependență de preț și evident de competitivitate – este noul cuvânt favorit la nivelul Uniunii Europene, după cel de reziliență – arată că, după două crize ale gazului, al prețului gazului natural și acum și al petrolului, nu am învățat nimic. Prețurile din acest an, prețurile din această iarnă, prețurile din anul viitor sunt pur și simplu consecință a acestor politici”, a declarat Răzvan Popescu.

În opinia sa, producția internă trebuie să capete o importanță mai mare în strategia energetică a Europei, atât pentru reducerea dependenței de importuri, cât și pentru susținerea competitivității economice.

Directorul general al Romgaz a subliniat importanța proiectului Neptun Deep, dezvoltat în parteneriat cu OMV Petrom, pentru securitatea energetică a României și a regiunii. Romgaz a preluat participația ExxonMobil în proiect în 2022, iar investițiile continuă pentru ca exploatarea gazelor din Marea Neagră să înceapă conform calendarului anunțat.

„România, Romgaz împreună cu OMV Petrom, a luat o decizie foarte curajoasă în momentul în care în 2022, Romgaz achiziționat la Exxon proiectul Neptun Deep, investițiile pe care noi le-am derulat și le derulăm în acest proiect și, după cum am anunțat alaltăieri, suntem în ultima fază de a livra în siguranță acest proiect, de a livra gaz european, gaz care este cel mai curat gaz putem spune, făcut respectând toate regulile și regulamentele europene, pentru anul viitor.”, a spus Răzvan Popescu.

Acesta a evidențiat și interesul investitorilor pentru proiect, făcând referire la succesul emisiunii de obligațiuni derulate de Romgaz.

Neptun Deep urmează să livreze primele gaze în prima jumătate a anului 2027, potrivit calendarului comunicat de reprezentanții OMV Petrom. Platoul de producție este estimat să fie atins până la sfârșitul trimestrului al treilea din 2027, iar producția anuală la capacitate maximă ar urma să ajungă la aproximativ 8 miliarde de metri cubi. Costurile de dezvoltare sunt estimate la circa 4 miliarde de euro, investiția fiind împărțită în mod egal între cei doi parteneri.

Alexandru Maximescu, vicepreședinte al departamentului de Afaceri Publice, Reglementare și Corporative din cadrul OMV Petrom, a afirmat că exploatarea gazelor din Marea Neagră va contribui la securitatea aprovizionării României și a statelor din regiune. Acesta a atras atenția asupra necesității unui echilibru între obiectivele tranziției energetice și susținerea producției europene.

„Proiectul Neptun Deep va oferi securitate și în aprovizionare în România și va juca un rol importat în aprovizionarea regimului. România în ultimii ani s-a interconectat cu piețele zi din regiune, ceea ce va facilita accesul gazului din Neptun Deep și în regiunea noastră. Trebuie însă să facem câteva precizări importante aici: tranziția energetică trebuie să fie una calculată, echilibrată și în pași. În ultimii ani am avut reglementări de genul NZIA (Net-Zero Industry Act -Regulamentul privind industria „zero net” -n.r.), care au pus o presiune foarte mare, mai ales că producătorii de gaz. Pe de altă parte, Europa are nevoie de acest gaz și vrea să se decupleze în mod legitim de gazul rusesc. Dacă vrem toate aceste lucruri ar trebui să le punem în echilibru și să fim atenți cât reglementăm în așa fel încât favorizăm totuși producția autohtonă în Europa. Avem nevoie de gaz în Europa. Europa este importatoare netă de gaz și cred că cel mai bun gaz pe care îl avem este gazul pe care îl producem în Europa”, a declarat Alexandru Maximescu.

Reprezentantul OMV Petrom a făcut referire și la evoluțiile din Strâmtoarea Ormuz, care evidențiază, în opinia sa, vulnerabilitatea Europei în fața dependenței de resursele energetice din alte regiuni ale lumii. Acesta a susținut necesitatea unui dialog mai amplu între autorități și producătorii europeni pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare.

Daniel Apostol, directorul general al Federației Patronale a Energiei (FPE), a susținut că producția internă de gaze ar trebui să aibă un rol important în negocierile României cu instituțiile europene, în special în discuțiile despre reglementările care influențează industria energetică.

„Producția națională de gaz este cu siguranță un pilon de securitate energetică regională, nu mai trebuie să punem la îndoială acest aspect, iar datele prezentate de colegi, care prefațează anul de intrare producție a Neptun Deep sunt cele care confirmă existența acestui pilon strategic la Marea Neagră, în România, în Europa Centrală și de Est. Ar trebuie să fie, eu cred și subliniez, că producția națională de gaz ar trebui să fie un capital politic major pentru statul român în toate discuțiile de la Bruxelles, în toate discuțiile menite să îmbunătățească cadrul de reglementare european, făcut de oameni, desfăcut tot de oameni, astfel încât cadrul de reglementare european să nu fie o barieră în dezvoltarea industriei europene și a sectorul energetic, pentru că avem o un deziderat competitivitatea industriei europene în echivalență cu dezvoltarea sectorului energetic”, a subliniat Daniel Apostol.

Conferința regională anuală Eurogas, organizată la București în colaborare cu Federația Patronală a Energiei, a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, ai industriei și experți din sectorul energetic. Discuțiile au vizat securitatea aprovizionării cu energie, tranziția energetică și competitivitatea industrială în Europa de Est.