Serbia, contra cronometru pentru gazele rusești. Ce a discutat Vucic cu Putin

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a discutat sâmbătă cu Vladimir Putin înainte de expirarea, la 30 septembrie, a actualului acord privind livrările de gaze din Rusia. Belgradul speră la o nouă prelungire și încearcă, în același timp, să ajungă la o înțelegere pe termen mai lung cu Moscova, relatează France Presse.

Serbia este puternic dependentă de gazul rusesc și nu a reușit să încheie un nou contract pe termen lung după expirarea, în vara anului 2025, a precedentului acord valabil trei ani. De atunci, Belgradul s-a bazat pe prelungiri pe perioade scurte ale înțelegerii cu Rusia. După discuția cu Vladimir Putin, Aleksandar Vucic s-a declarat încrezător că actualul acord va fi prelungit.

„Acordul privind gazele expiră la 30 septembrie. Cred că, în urma discuţiei de astăzi, va fi prelungit şi că vom asigura aprovizionări stabile cu gaze”, a scris Aleksandar Vucic pe pagina de Instagram după convorbire.

Președintele sârb a spus că Serbia ar urma să păstreze și condițiile financiare favorabile de care beneficiază în prezent.

Vucic a adăugat că Serbia va continua să beneficieze de un „preţ bun şi scăzut” de 318 euro (362 de dolari) pentru 1.000 de metri cubi, în loc să plătească preţul pieţei, care se ridică în prezent la 868 de euro (988 de dolari).

Serbia își menține legăturile cu Rusia, în pofida obiectivului declarat de aderare la Uniunea Europeană. Țara se numără printre puținele state europene care au continuat să păstreze relații apropiate cu Kremlinul după invazia Rusiei în Ucraina.

În paralel cu negocierile privind gazele, Belgradul încearcă să rezolve și problema Petroleum Industry of Serbia, NIS, principala companie petrolieră a țării.

Compania este vizată de sancțiuni americane din cauza participației rusești majoritare. Discuțiile privind vânzarea participației de 56% deținute de partea rusă către compania energetică MOL din Ungaria au continuat în ultimele luni.

Ultima derogare de la sancțiunile americane expiră la 30 septembrie, iar Washingtonul a cerut finalizarea procesului de vânzare.

Problema companiei petroliere a fost abordată și în conversația dintre cei doi lideri.

„Am discutat, de asemenea, despre situaţia Petroleum Industry of Serbia, în speranţa de a găsi o soluţie bună pentru ambele părţi”, a declarat Vucic.

Convorbirea cu Vladimir Putin are loc într-un moment important și pentru viitorul politic al lui Aleksandar Vucic.

Președintele sârb a anunțat că intenționează să candideze pentru funcția de prim-ministru la alegerile legislative anticipate, după o perioadă marcată de manifestații anticorupție conduse de studenți. Alegerile sunt programate pentru 25 octombrie.