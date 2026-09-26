Șase persoane au fost găsite moarte, sâmbătă, sub ruinele unei clădiri care s-a prăbușit vineri în centrul istoric al Atenei, după o explozie puternică. Printre victime se află patru turiști americani și un cuplu format dintr-un britanic și o femeie de origine greacă, potrivit serviciilor elene de salvare, citate de AFP.

Cei patru turiști americani se aflau într-un apartament închiriat în regim sezonier, la primul etaj al imobilului. Cuplul, format dintr-un britanic și o grecoaică, locuia la etajul al doilea, potrivit postului ERT.

Clădirea, care avea două etaje, s-a prăbușit vineri dimineață, în jurul orei locale 7.30, aceeași oră ca în România. O explozie puternică s-a auzit în cartierul Plaka, una dintre cele mai cunoscute și vizitate zone ale capitalei Greciei.

Primarul Atenei, Haris Doukas, a declarat că este posibil ca explozia să fi fost provocată de „o scurgere importantă” de gaze naturale. Cauza nu a fost însă stabilită oficial.

O echipă specializată de pompieri, care investighează cauzele exploziei, se afla în continuare la locul tragediei sâmbătă, potrivit Agenției de Presă Ateniene (ANA).

Aproximativ 30 de pompieri au participat vineri și sâmbătă la operațiunile de căutare. Salvatorii au intervenit cu șase vehicule, dintre care două destinate operațiunilor de salvare, și cu trei câini specializați în căutare și salvare, potrivit ANA.

Toate cele șase persoane declarate dispărute după prăbușirea clădirii au fost găsite decedate.

Potrivit cotidianului grec Kathimerini, cei patru turiști americani urmau să elibereze apartamentul închiriat vineri, la ora locală 11.00. Ei nu s-au prezentat însă la zborul programat pentru întoarcerea în Statele Unite.

Mathaios Artavanis, proprietarul apartamentului de la parter, care nu se afla acasă în momentul exploziei, a declarat pentru Kathimerini că a încercat să ajungă la cuplul care locuia la etajul al doilea, însă nu a reușit.

Primarul Atenei a spus că explozia a provocat pagube pe strada unde se afla imobilul și pe strada din spatele acesteia.

„Vorbim despre o catastrofă inimaginabilă”, a declarat Haris Doukas.

În urma exploziei, două femei au fost scoase vineri dintr-o clădire învecinată și transportate la spital. O altă persoană a suferit răni ușoare după ce a fost lovită de fragmente proiectate de explozie.

Cele două clădiri aflate în imediata apropiere a imobilului prăbușit au fost grav afectate. Potrivit primarului, au început verificări pentru a se stabili dacă acestea mai pot fi menținute sau dacă va fi necesară demolarea lor.

Mai multe vehicule parcate în apropiere au fost, de asemenea, avariate.

Cu un an înainte de explozie, un grup de locuitori din Plaka sesizase primăria și administratorii rețelelor de electricitate și gaze naturale în legătură cu posibile riscuri provocate de un scurtcircuit sau de o eventuală scurgere de gaze în cartier.

Într-o scrisoare publicată de Kathimerini, locuitorii solicitau organizarea unui exercițiu de securitate care să permită identificarea unor eventuale probleme în modul de intervenție în cazul unei situații de urgență.

Și mișcarea civică „Noi rămânem activi” a transmis pe rețelele de socializare că un locuitor de pe strada unde s-a produs explozia ar fi reclamat, timp de mai multe săptămâni, un miros de gaze naturale și ar fi avertizat autoritățile.

Purtătoarea de cuvânt a poliției elene, Konstantia Dimoglidu, a confirmat pentru AFP că locuitorii semnalaseră existența unui miros de gaze înainte de explozie.

Deocamdată, nu au fost stabilite nici natura substanței și nici originea acesteia.

Cartierul istoric Plaka este cunoscut pentru străduțele sale înguste și casele neoclasice și se află la poalele Acropolei. Monumentul a fost vizitat de 4,6 milioane de persoane în 2025.