Stai la parter și nu folosești liftul. Ce spune legea despre plată

Proprietarii apartamentelor de la parter trebuie, în principiu, să participe la cheltuielile pentru întreținerea și repararea liftului, chiar dacă nu îl folosesc. Legea asociațiilor de proprietari stabilește însă o excepție în cazul consumului de energie electrică pentru funcționarea ascensorului.

Disputa apare frecvent în blocuri: proprietarii de la etajele superioare consideră că liftul este o instalație comună, în timp ce locatarii de la parter invocă faptul că nu au niciun motiv să îl folosească.

Din punct de vedere juridic, cele două tipuri de cheltuieli trebuie însă diferențiate: întreținerea și reparațiile nu sunt același lucru cu energia electrică folosită pentru funcționarea liftului.

Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari include ascensorul între părțile comune ale condominiului. Asta înseamnă că, în lipsa unor prevederi speciale aplicabile imobilului, costurile legate de administrarea, întreținerea și repararea acestei instalații sunt cheltuieli comune.

Mai exact, articolul 85 al legii include ascensorul în categoria elementelor pentru care cheltuielile de întreținere, service, reparare, exploatare sau modernizare se repartizează potrivit cotei-părți indivize de proprietate.

Prin urmare, faptul că un proprietar locuiește la parter și nu folosește liftul nu îl scutește automat de plata reparațiilor sau a lucrărilor de întreținere.

Aceeași regulă se aplică, în principiu, și în sens invers: proprietarii de la ultimele etaje nu pot refuza automat să participe la anumite cheltuieli pentru alte părți comune ale clădirii doar pentru că nu le folosesc direct.

Situația este diferită în cazul energiei electrice consumate de ascensor.

Legea nr. 196/2018 prevede că energia electrică utilizată pentru funcționarea instalațiilor comune, inclusiv a ascensoarelor, intră în categoria cheltuielilor repartizate după numărul de persoane.

Există însă o excepție expresă.

Potrivit articolului 75 alineatul (5), în baza unei hotărâri a adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică al ascensorului persoanele care locuiesc la:

subsol;

demisol;

parter;

mezanin;

etajul 1, în clădirile fără mezanin.

Așadar, un proprietar de la parter poate beneficia de scutirea de la plata curentului consumat de lift, dar această scutire nu se aplică automat doar pentru că apartamentul se află la parter.

Este necesară o hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari.

Un alt aspect important este că repartizarea cheltuielilor comune trebuie să respecte criteriile prevăzute de lege. Asociația nu poate stabili discreționar, de la o lună la alta, cine plătește și cine nu.

Legea prevede că asociația de proprietari trebuie să respecte regulile privind repartizarea cheltuielilor comune, iar hotărârile adoptate cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

De asemenea, regula generală este că un proprietar nu este exceptat de la cheltuielile comune doar pentru că renunță la folosirea unei părți comune. Excepția referitoare la energia electrică a liftului este prevăzută în mod expres de lege.

Răspunsul depinde, așadar, de tipul cheltuielii.

Pentru reparații, întreținere, service sau lucrări la lift, proprietarul de la parter trebuie, în principiu, să contribuie la costurile comune, chiar dacă nu utilizează ascensorul. Acestea sunt legate de o parte comună a condominiului.

Pentru energia electrică necesară funcționării liftului, proprietarii de la parter pot fi scutiți, însă numai dacă există o hotărâre a adunării generale în acest sens.

Prin urmare, afirmația „stau la parter, deci nu plătesc deloc liftul” nu reflectă regula generală din legislația actuală.

În același timp, nici solicitarea ca proprietarul de la parter să fie obligat să achite orice cheltuială legată de lift fără diferențiere nu este corectă. Legea tratează distinct costurile de funcționare și pe cele privind proprietatea comună.