Ministerul Justiției a oferit noi detalii despre situația Alinei-Irina Apostol, românca aflată în detenție în China, și despre demersurile pentru transferarea acesteia într-un penitenciar din România. Potrivit instituției, procedura nu poate fi finalizată până când nu sunt achitate despăgubirile stabilite de instanța chineză pentru victimele infracțiunii. Reprezentanții Ministrului Justiției mai anunță că femeia are o stare de sănătate bună și primește suplimente alimentare, după intervențiile reprezentanților diplomatici români.

Explicațiile vin după ce profesorul Marius Balo, care a petrecut o perioadă într-un penitenciar din China, a anunțat că intră în greva foamei, nemulțumit de modul în care autoritățile române gestionează cazul Alinei Apostol.

Acesta a acuzat instituțiile statului că nu au făcut suficiente demersuri pentru aducerea femeii în România și a descris condițiile în care aceasta ar trăi în penitenciar.

„După aproape un deceniu petrecut în lagărul de muncă din China, Alina se sfârşeşte, atât fizic cât şi mental. Trudeşte, zi după zi, pentru o lingură de orez şi o rădăcină de lotus. I-au căzut dinţii din pricina inaniţiei, iar spatele i-a cedat din cauza efortului fizic. Cu toate acestea, de la minister primim doar nepăsare şi cinism”, a spus Marius Balo.

„Mi-au spus cinic, zilele trecute, că sunt preocupaţi de caz. O astfel de indiferenţă şi laşitate din partea celor plătiţi să îşi apere cetăţenii este de-a dreptul revoltătoare”, a completat acesta.

Ministerul Justiției susține că solicitarea pentru transferarea Alinei-Irina Apostol în România a fost transmisă autorităților chineze încă din octombrie 2019. Procedura este însă complicată de lipsa unui acord internațional între cele două state privind transferul persoanelor condamnate.

„Precizăm că între România și Republica Populară Chineză nu există un tratat bilateral sau multilateral aplicabil în materia transferării persoanelor condamnate. În aceste condiții, cooperarea în acest domeniu se desfășoară în baza principiului curtoaziei internaționale, cu respectarea reciprocității”, a transmis Ministerul Justiției.

Potrivit instituției, procedura presupune verificarea documentelor, transmiterea acestora către autoritățile judiciare competente și obținerea hotărârilor necesare pentru continuarea executării pedepsei într-un penitenciar românesc.

În cazul Alinei Apostol, autoritățile chineze au acceptat adaptarea pedepsei la legislația română, însă au impus o condiție suplimentară: achitarea atât a amenzii, cât și a despăgubirilor stabilite pentru victimele infracțiunii.

Ministerul Justiției arată că, până în prezent, a fost efectuată o singură plată, în august 2024. Este vorba despre amenda stabilită de instanța chineză, achitată de tatăl femeii.

După această plată, autoritățile din China au reluat analiza dosarului și și-au exprimat acordul pentru adaptarea pedepsei în conformitate cu legislația românească.

Despăgubirile către victime au rămas însă neachitate, iar autoritățile chineze au transmis în repetate rânduri că transferul nu poate fi finalizat fără plata acestora.

Ministerul Justiției afirmă că nu poate prelua obligațiile financiare ale persoanei condamnate și nici nu are competența de a modifica sumele stabilite prin hotărârea instanței chineze.

„Subliniem faptul că Ministerul Justiției nu are un temei legal care să îi permită achitarea obligațiilor financiare stabilite în sarcina unei persoane condamnate printr-o hotărâre judecătorească. De asemenea, instituția nu are competența de a negocia sau modifica cuantumul obligațiilor financiare stabilite printr-o hotărâre definitivă pronunțată de o instanță străină. O eventuală modificare a acestei hotărâri putea interveni exclusiv prin intermediul căilor de atac și procedurilor prevăzute de legislația statului de condamnare.”

Reprezentanții instituției au discutat cu familia femeii despre posibilitățile de achitare a sumelor restante, având în vedere efortul financiar considerabil pe care îl presupune plata despăgubirilor.

Oficialii chinezi au transmis că, după confirmarea achitării acestora, vor informa instanța competentă pentru urgentarea obținerii acordului final privind transferul.

În comunicatul transmis, Ministerul Justiției prezintă și informații despre situația medicală a Alinei Apostol, obținute de la reprezentanții misiunii diplomatice a României la Beijing.

Potrivit instituției, controalele medicale nu au indicat probleme de sănătate deosebite. Femeia este vizitată lunar la penitenciar de reprezentanții Ambasadei României, care păstrează legătura telefonică cu aceasta.

Totodată, în urma solicitărilor transmise de diplomații români, administrația penitenciarului a acceptat să îi ofere suplimente alimentare.

„De asemenea, ca urmare a demersurilor întreprinse de misiunea diplomatică română în vederea asigurării unui sprijin suplimentar, administrația penitenciarului a răspuns solicitării acesteia, punând la dispoziția persoanei condamnate suplimente alimentare”.

Ministerul Justiției susține că va continua demersurile pentru transferarea femeii în România, în limitele atribuțiilor legale și cu respectarea condițiilor impuse de autoritățile chineze.

Alina-Irina Apostol a fost condamnată în iulie 2019 de Curtea Populară din orașul Quanzhou la 13 ani și jumătate de închisoare, pentru o fraudă cu cardul bancar.

Instanța chineză a dispus, pe lângă pedeapsa privativă de libertate, plata unei amenzi și a unor despăgubiri către victimele infracțiunii. Obligația financiară a fost stabilită în solidar cu alte două persoane.

În martie 2023, Curtea de Apel București a adaptat pedeapsa la legislația românească, stabilind o durată de nouă ani și patru luni de închisoare. Instanța a dispus transferarea femeii într-un penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei.