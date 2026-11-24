Românii ar putea avea mai multă libertate atunci când retrag numerar de la bancomate. Un proiect legislativ care le-ar permite să solicite exact suma de care au nevoie, inclusiv de la ATM-urile altor bănci decât cea emitentă a cardului, a primit aviz favorabil marți, 24 noiembrie, în Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților. Inițiativa urmează să ajungă la votul plenului, potrivit anunțului făcut de deputata PSD Simona Bucura-Oprescu.

Inițiativa legislativă, înregistrată cu numărul PL-x nr. 646/2026, vizează modificarea și completarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată.

Potrivit Simonei Bucura-Oprescu, noile prevederi ar permite clienților să retragă numerar în funcție de suma solicitată, fără să mai fie nevoiți să aleagă exclusiv dintre valorile prestabilite de bancomate.

„Este firesc să poți retrage de la orice bancă exact suma de care ai nevoie, nu doar suma pe care ți-o oferă bancomatul!”, a transmis deputata PSD.

Această facilitate ar urma să fie disponibilă inclusiv la bancomatele instituțiilor bancare diferite de cea care a emis cardul, în măsura în care echipamentele permit efectuarea unor retrageri cu valori personalizate.

„Cu alte cuvinte, nu vom mai fi limitați la sumele prestabilite de operatorul ATM, atunci când infrastructura permite retragerea unei valori personalizate”, a explicat Simona Bucura-Oprescu.

Un alt aspect prevăzut de proiectul legislativ se referă la costurile suportate de clienți. Potrivit fostei ministre a Muncii, introducerea posibilității de a retrage sume personalizate nu va genera taxe sau comisioane suplimentare.

„Această facilitate nu va însemna taxe sau comisioane suplimentare față de cele existente deja pentru clienți”, a transmis Simona Bucura-Oprescu.

Deputata PSD l-a felicitat pe Augustin-Florin Hagiu pentru inițiativa legislativă și și-a exprimat susținerea pentru adoptarea acesteia.

„Serviciile bancare trebuie să fie în slujba oamenilor! Când vorbim despre propriii bani, libertatea de a decide și transparența costurilor sunt lucruri absolut firești”, a mai transmis fosta ministră a Muncii.

După primirea avizului favorabil în Comisia pentru buget, finanțe și bănci, proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților.

Până la adoptarea și intrarea în vigoare a noilor prevederi, posibilitatea retragerii unor sume personalizate rămâne o măsură propusă prin inițiativa legislativă.