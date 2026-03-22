UE impune noi reguli pentru plățile în numerar. Suma limită de cash pe care o vor putea folosi românii din 2027

Uniunea Europeană pregătește schimbări importante privind utilizarea numerarului, care vor intra în vigoare în vara anului 2027 și vor afecta inclusiv România. Noile reguli impuse de UE urmăresc să limiteze utilizarea sumelor mari în numerar, în contextul preocupărilor legate de spălarea banilor și finanțarea activităților ilegale. Deși numerarul rămâne o metodă de plată folosită frecvent, autoritățile europene vor introduce restricții clare pentru tranzacțiile comerciale, fără a elimina însă utilizarea acestuia în scopuri personale.

Principala schimbare vizează plafonarea plăților în numerar la 10.000 de euro sau echivalentul în altă monedă. Măsura se aplică tranzacțiilor comerciale, adică în situațiile în care cel puțin una dintre părți acționează în scop profesional.

Această limită va fi valabilă atât pentru relațiile dintre persoane fizice și firme, cât și pentru tranzacțiile între companii. Dacă suma depășește acest prag, plata va trebui realizată prin metode care pot fi urmărite, precum transferul bancar sau plata cu cardul.

Regula se aplică inclusiv în cazul mai multor plăți legate între ele, care împreună depășesc plafonul stabilit.

Pentru tranzacțiile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a verifica identitatea clientului și de a aplica proceduri suplimentare de control.

Aceste măsuri sunt menite să asigure transparența operațiunilor și să permită identificarea eventualelor tranzacții suspecte. În același timp, depunerile mari de numerar la bancă vor necesita justificarea provenienței fondurilor. De asemenea, obligația de declarare a sumelor mai mari de 10.000 de euro la trecerea frontierei Uniunii Europene rămâne în vigoare.

Noile reguli nu vizează tranzacțiile private între persoane fizice. Astfel, schimburile de bani între rude sau prieteni nu sunt supuse plafonului. În același timp, cetățenii pot deține și utiliza numerar fără limită pentru uz personal, fără restricții privind suma păstrată.

Măsurile se aplică exclusiv în context comercial, acolo unde există riscul utilizării banilor cash în activități ilegale.

Aplicarea noilor reguli va avea impact direct în anumite situații frecvente. De exemplu, achiziționarea unui autoturism de la un comerciant nu va mai putea fi realizată integral în numerar dacă suma depășește 10.000 de euro. În astfel de cazuri, plata va trebui efectuată prin mijloace electronice sau alte metode trasabile, pentru a permite verificarea tranzacției.

În unele state europene, astfel de restricții sunt deja aplicate. Germania a introdus limite pentru anumite plăți în numerar încă din 2020, iar ulterior a impus interdicții pentru utilizarea cash-ului în tranzacții imobiliare.

Aceste exemple arată că tendința de limitare a numerarului nu este una nouă, însă reglementările urmează acum să fie armonizate la nivelul întregii Uniuni Europene.

Noile reguli fac parte din Regulamentul (UE) 2024/1624, care stabilește cadrul pentru combaterea spălării banilor și se aplică direct în toate cele 27 de state membre. Acest lucru înseamnă că măsurile nu necesită transpunere în legislația națională și vor deveni obligatorii automat, inclusiv în România. Printre principalele prevederi se numără limita maximă de 10.000 de euro pentru plățile în numerar, aplicabilă începând din vara anului 2027, în tranzacțiile comerciale.

Prin aceste schimbări, Uniunea Europeană urmărește să reducă utilizarea numerarului în activități ilegale și să îmbunătățească monitorizarea fluxurilor financiare. Măsurile vizează combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a finanțării terorismului, fără a elimina complet numerarul ca mijloc de plată. În același timp, regulile urmăresc să creeze un cadru unitar la nivel european și să reducă diferențele dintre statele membre în ceea ce privește utilizarea banilor cash.

În România există deja anumite limite pentru plățile în numerar, stabilite prin legislația în vigoare, însă noile reguli europene vor uniformiza aceste prevederi. Aplicarea regulamentului va impune aceleași standarde pentru toți comercianții din Uniunea Europeană, iar sancțiunile vor apărea în cazul depășirii plafonului sau al încercării de a evita regulile. Astfel, schimbările pregătite pentru 2027 marchează un pas important spre o utilizare mai controlată a numerarului în spațiul european.