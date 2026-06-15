Europarlamentarul PPE Dan Motreanu anunță că a cerut măsuri rapide din partea Comisiei Europene pentru rezolvarea problemei creșterii rapide a prețurilor la îngrășăminte, care îi afectează pe agricultori.

Europarlamentarul PNL spune că sprijinul european pentru fermeri poate atinge până la 1,5 miliarde de euro, la care se adaugă cofinațările naționale.

„Sprijinul pentru fermierii afectați de criza îngrășămintelor poate ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Comisia Europeană propune alocarea a 540 de milioane de euro, iar cofinanțarea națională poate ajunge până la 200%.

În calitate de europarlamentar, am cerut măsuri rapide, deoarece creșterea prețurilor la îngrășăminte afectează cheltuielile fermierilor și prețurile alimentelor”, a scris Dan Motreanu.

„Propunerea Comisiei va facilita accesul fermierilor români la fonduri UE și naționale și va permite ca banii să ajungă mai repede la cei afectați”, explică Dan Motreanu.

Eurodeputatul din grupul PPE mai spune că „alocarea de 540 de milioane de euro anunțată de Comisia Europeană se bazează pe suplimentarea rezervei agricole cu 300 de milioane de euro în plus față de fondurile deja existente”.

„Comisia propune un nou mecanism de lichiditate, destinat sprijinului în situații de criză, care poate fi cofinanțat în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). De asemenea, poate include fonduri neutilizate. Cofinanțarea poate ajunge până la 200%”, a adăugat Motreanu.

Eurodeputatul PPE a precizat și că „statele membre vor avea posibilitatea să acorde mai devreme plățile directe către fermieri, cu o rată majorată a avansului” și că „țările UE își vor putea ajusta bugetul destinat plăților directe pentru anul 2027”.

„Modificările legislative care vizează Politica Agricolă Comună vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului pentru aprobare. În dezbaterile parlamentare, voi susține orice măsuri prin care îi protejăm pe fermierii români”, a promis europarlamentarul.

„În România, Guvernul Ilie Bolojan a făcut un pas decisiv pentru salvarea combinatului chimic Azomureș. Executivul a mandatat conducerea Romgaz să preia Azomureș”, a încheiat Dan Motreanu.