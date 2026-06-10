Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, i-a cerut liderului PSD, Sorin Grindeanu, să își asume responsabilitatea guvernării, susținând că social-democrații dispun de o majoritate parlamentară și trebuie să vină cu o propunere clară de premier și cu un program de guvernare.

Declarația vine în contextul tensiunilor politice generate după căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură susținută de PSD și AUR. Potrivit liberalului, formațiunile care au contribuit la demiterea Executivului trebuie să își asume și responsabilitatea pentru conducerea țării.

Dan Motreanu a afirmat că PSD și aliații săi parlamentari au obligația de a prezenta rapid o soluție de guvernare.

Potrivit liderului PNL, după adoptarea moțiunii de cenzură, majoritatea care a contribuit la căderea Guvernului trebuie să ofere stabilitate politică și un plan clar pentru perioada următoare. El a avertizat că incertitudinea politică poate avea efecte directe asupra economiei și asupra încrederii investitorilor.

„Nu poți să dai jos un guvern și apoi să fugi de responsabilitate”, a transmis Motreanu într-un mesaj public, solicitând prezentarea unei formule de guvernare și a unui program care să ofere predictibilitate.

Poziția exprimată de Dan Motreanu nu este una nouă. În ultimele săptămâni, liderul liberal a susținut în repetate rânduri că, dacă PSD dispune de suficiente voturi pentru a răsturna un executiv, trebuie să își asume și conducerea guvernului.

În paralel, discuțiile privind formarea unei noi majorități parlamentare și desemnarea unui premier au rămas în centrul negocierilor politice.

Sorin Grindeanu a declarat anterior că PSD poate contribui la formarea unei majorități în Parlament, însă negocierile privind viitoarea formulă de guvernare au continuat în ultimele săptămâni.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură care a întrunit 281 de voturi favorabile în Parlament. După adoptarea moțiunii, președintele Nicușor Dan a început consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții de guvernare.

În acest context, PNL a transmis că responsabilitatea pentru formarea unui nou executiv revine forțelor politice care au contribuit la căderea guvernului.

Dan Motreanu susține că PSD trebuie să clarifice dacă dorește să preia conducerea guvernării și să prezinte un plan concret pentru următoarea perioadă.