Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut lui Ilie Bolojan și reprezentanților PNL și USR să renunțe la funcțiile ocupate în administrație, susținând că PSD și-a retras deja oamenii din posturile de conducere după depunerea moțiunii de cenzură.

După întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, liderul PSD a afirmat că formațiunea pe care o conduce nu are obiecții față de intenția de a forma unguvern tehnocrat, inclusiv la nivelul structurilor administrative aflate sub autoritatea Executivului.

Sorin Grindeanu a susținut că reprezentanții PSD au părăsit deja funcțiile ocupate în administrație după decizia partidului de a susține moțiunea de cenzură și a cerut un gest similar din partea reprezentanților PNL și USR.

La finalul discuțiilor de la sediul PSD, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că una dintre temele abordate a fost relansarea economică și relația dintre stat și mediul de afaceri.

Acesta a afirmat că le-a transmis social-democraților că viitorul Executiv va acționa cu prudență în privința măsurilor economice și fiscale.

„Relansarea economică înseamnă să tratăm cu multă seriozitate și ca un partener mediul de afaceri. Îmi doresc ca în acest moment tensionat pentru societate să rămânem echilibrați, deschiși spre dialog și soluții. Apelul meu în continuare către toate partidele este la responsabilitate pentru că România are, în acest moment, nevoie de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o, direcția pro-occidentală, pentru că suntem o națiune cu vocație europeană și mizez foarte mult pe sprijinul tuturor partidelor afiliate familiilor europene și care și-au demonstrat prin fapte atașamentul față de parteneriatul transatlantic”, a spus Tomac, după discuțiile de la sediul PSD.

Premierul desemnat a afirmat că obiectivul său este formarea unui guvern care să ofere stabilitate și să mențină direcția europeană și euroatlantică a României, în paralel cu măsuri care să sprijine economia și să reducă presiunea resimțită de populație.

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că negocierile pentru formarea viitorului Executiv vor continua și în cursul zilei de marți, în contextul demersurilor pentru obținerea majorității parlamentare necesare învestirii Guvernului.

„Evident că voi continua şi mâine discuţia cu partidele, cu grupul minorităţilor naţionale”, a anunţat Tomac.

Programul consultărilor începe la ora 10.00, când premierul desemnat se va întâlni cu reprezentanții UDMR. Ulterior, acesta va avea discuții cu grupul minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați. Potrivit lui Tomac, vor participa la consultări și parlamentari independenți „care împărtăşesc acelaşi set de valori şi obiective pe care şi le-a propus Guvernul” pe care intenţionează să îl formeze.