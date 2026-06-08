Eugen Tomac începe, luni, discuțiile cu partidele parlamentare pentru susținerea Cabinetului său tehnocrat, după ce a primit mandatul de premier desemnat din partea președintelui Nicușor Dan. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile să se prezinte în fața Parlamentului. Are nevoie de 233 de voturi pentru învestitură.

Premierul desemnat se întâlnește cu reprezentanții PNL de la ora 11.00, cu USR de la ora 14.00 și cu PSD la ora 17.00. Discuțiile vor continua în zilele următoare cu celelalte grupuri parlamentare. Potrivit Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la nominalizare pentru a se prezenta în fața Parlamentului și a cere votul de încredere. Pentru a fi învestit în funcție, are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică minimum 233 de voturi.

La Palatul Cotroceni, Tomac a anunțat că va propune un guvern „tehnic, nu politic", urmând să prezinte partidelor lista miniștrilor și principalele măsuri din programul de guvernare.

Deși lista oficială nu a fost făcută publică, EVZ a prezentat numele vehiculate:

Vicepremier: Radu Burnete (Directorul Executiv al Confederației Patronale Concordia)

Ministerul Afacerilor Externe: Luca Niculescu (fost ambasador în Franța și secretar de stat) Ministerul Apărării Naționale: Mihnea Motoc (fost ministru al Apărării și diplomat cu vastă experiență) Ministerul Justiției: Cosmin Alexandru Soare-Filatov (variantă intens analizată) Ministerul Afacerilor Interne (MAI): În continuare se caută un titular (se dorește un profil neutru, agreat de toate partidele)

Ministerul Transporturilor: Ionuț Laurențiu Mașala (director în cadrul CNAIR, cu o lungă activitate în infrastructura de stat) Ministerul Finanțelor: Dilemă majoră. PSD a respins varianta Bogdan Glăvan (economist apropiat de Ludovic Orban). În joc rămân Bogdan Drăgoi (fost ministru de Finanțe în Guvernul Ungureanu) sau o propunere venită direct din partea Băncii Naționale a României (BNR). Ministerul Energiei: Sorin Elisei (expert recunoscut în domeniul energiei și sustenabilității) Ministerul Dezvoltării: Vladimir Ionaș (Nume surpriză! Sociologul a intrat pe listă după ce PSD a respins propunerea inițială, arhitectul Șerban Țigănaș).

Ministerul Sănătății: O femeie (numele urmează să fie nominalizat). Schimbarea vine după ce medicul cardiolog Ștefan Busnatu a ieșit de pe listă (nefiind agreat politic). Acesta a confirmat subtil retragerea pe rețelele sociale, menționând că „în perioada următoare va rămâne aproape de familie, pacienți și studenți”. Ministerul Educației: Sorin Costreie (profesor universitar, fost consilier de stat și prorector al Universității din București) Ministerul Culturii: Adrian Papahagi (eseist, profesor universitar) Ministerul Muncii: Diana Morar (deputat, cu profil juridic) Ministerul Agriculturii: Nicolae Istudor (rectorul Academiei de Studii Economice din București - ASE)

Pragul de 233 de voturi necesare învestiturii se calculează astfel: PSD are 128 de parlamentari, AUR - 90, PNL - 76, USR - 59, UDMR - 31. La aceștia se adaugă reprezentanții minorităților naționale cu 17 parlamentari, grupul S.O.S. România cu 15 membri, neafiliații (15 deputați și 8 senatori), Uniți pentru România cu 14 membri și grupul Pace-Întâi România cu 11 senatori.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că liberalii nu vor vota un guvern în care secretarii de stat sau șefii serviciilor deconcentrate să fi fost numiți sau susținuți de PSD, invocând lipsa de încredere față de social-democrați după ce aceștia au dărâmat, prin moțiune de cenzură, guvernul din care ei înșiși făceau parte. Bolojan a spus că PNL va lua o decizie privind susținerea guvernului Tomac după întâlnirea cu premierul desemnat, programată pentru săptămâna viitoare. El a adăugat că, dacă guvernul Tomac nu va trece votul de învestitură, conducerea PNL va decide dacă partidul propune un alt premier.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că reprezentanții formațiunii așteaptă să vadă programul de guvernare, lista miniștrilor și intențiile premierului desemnat, după care vor lua o decizie privind susținerea învestiturii. „Vom vedea ce soluții propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă țara și dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcționa pe termen mai lung", a spus Hunor. Sorin Grindeanu a declarat că PSD este deschis să discute cu premierul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare.

Președintele Nicușor Dan a declarat că speranța sa este ca toate forțele pro-occidentale să sprijine guvernul Tomac, precizând că nu există o altă soluție pro-occidentală cu majoritate în Parlament în acest moment. „Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliție să sprijine acest guvern tehnocrat", a spus șeful statului, excluzând sprijinul AUR.

Referitor la acuzațiile că și-ar construi „propriul guvern" prin numirea unor consilieri prezidențiali în funcții ministeriale, Nicușor Dan a declarat că decizia aparține lui Eugen Tomac. „E decizia lui", a spus președintele. Întrebat dacă își va asuma un posibil eșec al premierului desemnat, Nicușor Dan a răspuns: „Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face."