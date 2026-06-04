Kelemen Hunor își menține rezervele față de un guvern tehnocrat

UDMR va analiza programul de guvernare, echipa de miniștri și prioritățile premierului desemnat Eugen Tomac înainte de a decide dacă va susține învestirea noului executiv, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor. Liderul Uniunii a reiterat că are rezerve față de varianta unui guvern tehnocrat fără sprijin parlamentar.

Kelemen Hunor a transmis că Uniunea Democrată Maghiară din România nu va lua o decizie imediată în privința viitorului executiv și va analiza mai întâi propunerile prezentate de premierul desemnat.

Liderul UDMR a arătat că formațiunea este interesată de programul de guvernare, de componența cabinetului și de obiectivele asumate de Eugen Tomac.

Președintele UDMR a reiterat că nu consideră oportună încercarea de formare a unui guvern tehnocrat în actualul context politic.

Potrivit acestuia, un executiv are nevoie de susținere parlamentară pentru a-și putea pune în aplicare măsurile și proiectele asumate.

„Considerăm în continuare că nu este o soluţie bună ca preşedintele să încerce, într-o primă etapă, formarea unui guvern tehnocrat, mai ales în jurul unei persoane care nu dispune de o susţinere parlamentară. Un guvern poate să-şi pună în aplicare programul doar dacă are în spate majoritatea necesară. În caz contrar, pentru fiecare proiect şi pentru fiecare decizie trebuie căutată o majoritate, iar acest lucru poate face guvernarea foarte dificilă.”

Kelemen Hunor a susținut că România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și de un executiv care să poată funcționa pe termen lung.

Liderul Uniunii a arătat că decizia privind susținerea guvernului va fi luată după analizarea soluțiilor pe care Eugen Tomac le va propune pentru problemele actuale ale țării.

„România are nevoie de stabilitate, de o majoritate parlamentară solidă şi de o guvernare predictibilă. În zilele următoare vom vedea ce soluţii propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă ţara şi dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcţiona pe termen mai lung”, a conchis el.