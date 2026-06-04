Cosmin Alexandru Soare-Filatov este numele vehiculat pentru a ocupa biroul de ministru al Justiției în Guvernul Eugen Tomac. Nu e membru al niciunui partid, este tânăr, dar are în spate o activitate prestigioasă în favoarea României. Tocmai că nu este o persoană cunoscută, câteva informații despre el trebuie știute.

Cosmin Soare-Filatov este avocat și cadru universitar. Face parte din grupul de consilieri al lui președintelui Nicușor Dan. A avut o relație politică cu Partidul România în Acțiune care l-a susținut pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024. Numele lui apărea pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al PRA , dar nu se știe dacă era membru. Poate un consultant pe drept constituțional, specialitatea sa juridică.

Apropierea de Nicușor Dan este, însă, fără dubiu.

Cosmin Soare-Filatov este avocat din 15 ianuarie 2013 în Baroul București. Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București (2008–2012), cu master în Drept privat la aceeași universitate (2012–2013).

Are un doctorat în Drept – Patrimoniu cultural la Universitatea din București (2017–2020) și un al doilea doctorat în același domeniu, la Universitatea din Lille, Franța (2019–2021), potrivit CV-ului.

Dar asta nu e tot și vom dezvolta subiectul.

Soare-Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), firmă care a asigurat asistența juridică pentru Primăria Capitalei în timpul mandatelor de primar general ale lui Nicușor Dan.

Casa de avocatură unde lucrează a format echipa care, sub conducerea doamnei Leaua, a susținut apărarea în procesul internațional cu compania canadiană care opera Roșia Montana.

Echipa de avocați români, condusă de prof. Crenguta Leaua, i-a inclus pe prof. Ștefan Deaconu, Andreea Simulescu, Liliana Deaconescu, Andra Soare-Filatov (soția lui Cosmin Soare-Filatov), Corina Tanase, Aurora Damcali, Marius Grigorescu și Raluca Popa. Echipa a mai inclus, temporar, și pe Mihaela Maravela și Andreea Piturcă.

Crenguța Leaua a reușit, împreună cu echipa sa, să scutească României de plata despăgubirii uriașe – 6,7 miliarde de dolari – pe care au cerut-o în proces canadienii. Roșia Montana a rămas în patrimoniu UNESCO, iar canadienii trebuiau să plătească circa 10 milioane de dolari, prin decizia instanței de la Washington.

Familia de avocați Soare-Filatov are, conform declarației de avere a actualului consilier prezidențial pe 2025, o avere consitentă. Trei terenuri intravilane (unul în Comarnic, alte două în București), 3 apartamente.

Legat de bani, Cosmin Soare-Filatov are conturi în lei și euro cu sume modice, dar are datorii substanțiale la bănci. Anul trecut, din activitatea de avocatură a câștigat circa 500.500 de lei. Soția, tot avocat la aceeași casă de avocatură Leaua, are un venit substanțial.

În 2025, președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Dacian Cosmin Dragoș judecător la Curtea Constituțională a României. Alegerea a fost făcută pentru că noul judecător al CCR a fost expert juridic, timp de 3 ani, în echipa României în litigiul arbitral Roșia Montană.

Dacian Cosmin Dragoș a fost profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.