Testul Eugen Tomac a fost trecut. Cum a rezolvat Nicușor Dan criza

Nu am văzut în ultimele trei decenii o campanie de marketing politic mai bună decât cea făcută lui Eugen Tomac. „Pe surse” i s-a aruncat numele pe piața socială ca fiind premierul pe care vrea să-l numească președintele Nicușor Dan în locul mult hulitului Ilie Bolojan. S-a creat vreun seism în masa electorală din România? Ați auzit poporul să aibă reacții negative la numele lui Tomac?

Poate mă înșel sau poate nu, dar am cernut toate informațiile legate de subiectul național „Premier Eugen Tomac”. Analiza făcută mi-a conturat ideea că președintele Nicușor Dan a urmat un scenariu politic gândit matematic.

De ce ar fi adevărată știrea vehiculată „pe surse”? Pentru simplul motiv că președintele nu a negat niciodată că Eugen Tomac de la PMP ar fi opțiunea la care se gândește pentru formarea unui guvern tehnocrat. Deja aseară s-a răspândit vestea că astăzi președintele Dan va anunța public desemnarea lui Tomac ca premier.

Vestea e venită de la surse din partide, pentru că Eugen Tomac i-ar fi contactat telefonic pe liderii formațiunilor care au alcătuit fosta coaliție de guvernare, spunându-le că va fi desemnat și va construi o nouă echipă executivă.

Se pare că Testul Tomac a fost trecut, iar marketingul politic a reușit. Românii, în majoritatea lor, s-au exprimat pe toate rețelele și canalele media că nu mai vor politicieni care au dus țara în criză economică de nedescris. Nu-l mai vor pe „Ilie Sărăcie”, dar nici să fie propus premier de la PSD, PNL, USR. Nici de la AUR nu sunt convinși, chiar dacă procentul de adepți ai formațiunii este mare. Suveraniștii nu au identificat însă o persoană cu suficientă experiență politică pentru a și-l dori premier.

Președintele a așteptat să se liniștească apele orgoliilor politice și a făcut totul pentru a se asigura că propunerea lui cu premier Eugen Tomac va fi votată de Parlament. Și să pare că i-a ieșit, așa cum i-a ieșit și Testul.

Semnele care arată că partidele îl vor accepta pe Tomac

PSD și-a arătat acceptul prin declarația de ieri a Liei Olguța Vasilescu, una din vocile importante ale partidului lui Sorin Grideanu. Într-o singură propoziție a cuprins mesajul: „Eugen Tomac este o persoană de bun-simț”.

PNL are cel puțin două aripi, una pro Bolojan și alta anti, ciocnirile din ultimele luni fiind evidente. Deci o parte a parlamentarilor pot susține dorința președintelui Nicușor Dan. Nici chiar Ilie Bolojan, președintele liberalilor, nu se va opune unui vot pentru Tomac, prietenul Maiei Sandu, vechea lui colaboratoare.

La USR, lucrurile sunt, să zicem complicate, din cauză că președintele partidului, Dominic Fritz, este în proces cu ANI. A pierdut la primele instanțe. Acum, Înalta Curte de Casație și Justiție va decide vineri, 5 iunie. Dacă Fritz pierde, probabil că va pierde și funcția de președinte al USR. Așa că votul pentru premierul președintelui depinde și de starea de stres prin care trec liderii partidului.

Sunt surse care ne-au spus că, aproape într-un procent de 80-90 la sută, useriștii vor susține propunerea lui Nicușor Dan pentru că, la negocierile de la Cotroceni, s-ar fi convenit să rămână cu miniștri în noul guvern. Vorba lor: „Nu plecăm de la guvernare nici dacă se dă pe noi cu apă fiartă!”.

George Simion, președintele AUR, va ști să-și joace cartea, așa cum ne-a surprins la alegerile din 2024, când a intrat în campanie în rol de mare dulău și a ieșit ca un maidanez jegărit,

Care sunt atuurile lui Eugen Tomac în politica românească

Eugen Tomac este tânărul venit din Republica Moldova, crescut de președintele Traian Băsescu în sânul PDL, unde s-a șlefuit politic. Ruperea PD de PNL a fost poate botezul focului lui Tomac în cazanul politicii.

L-a urmat pe Băsescu în nou înființatul PMP, dar relațiile amicale cu pedeliștii și liberalii și le-a păstrat. Apele tulburii ale politicii dâmbovițene nu l-au înecat. Ba din contră, Eugen Tomac a câștigat un scaun de europarlamentar și a mai petrecut niște ani cot la cot cu profesorul Băsescu și cu politicieni din PNL, PSD, USR și AUR la Bruxelles, acolo unde se iau deciziile europene.

La acest moment, Traian Băsescu a rupt funia care l-a legat de el pe președintele PMP, Eugen Tomac, ca să nu-i pună piedici. Încă de la lansarea numelui lui Tomac ca posibil premier, Băsescu a transmis că ar fi „o eroare” a președintelui, pentru că nu e nevoie de „un premier surogat”.

Un alt atuu. În trecut, europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a anunțat că a depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune prin care cere instanței să constate nelegalitatea deciziei prin care Consiliul JAI a respins aderarea României la spațiul Schengen. A făcut demersuri concrete, a fost vocal, s-a pozat cu Ursula Von der Leyen și a primit laude. România a intrat în Schengen și cu ajutorul lui.

Eugen Tomac are relații cordiale cu compania OMV, un jucător important pe piața economică din România.

Astăzi așteptăm să sune trâmbițele pe scările Palatului Cotroceni și să titrăm, în sfârșit: Avem Premier!