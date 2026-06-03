Activista Stela Coșeliuc a declarat că Republica Moldova ar trebui să își construiască propria centrală energetică până în anul 2032 pentru a reduce dependența de importurile de energie și pentru a-și consolida securitatea energetică.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Morari Live”, unde au fost discutate atât perspectivele sectorului energetic, cât și deciziile recente ale autorităților privind achizițiile de echipamente pentru infrastructura energetică.

În contextul provocărilor regionale și al vulnerabilităților energetice cu care se confruntă Republica Moldova de mai mulți ani, Coșeliuc a susținut că investițiile într-o capacitate proprie de producție a energiei ar trebui să reprezinte o prioritate strategică pentru stat.

Potrivit Stelei Coșeliuc, un obiectiv realist pentru următorii șase ani ar fi construirea unei centrale care să permită Republicii Moldova să își asigure o independență energetică semnificativă.

„Perioada de șase ani. Perioada scurtă, da? Ziceam că până în 2032 eu trebuie să am, din banii gândiți de Uniunea Europeană, o centrală care ne-ar face chiar independenți energetic. Deci, niște miliarde de euro și, uite, eu dăruiesc țării mele, ca o guvernare, să aibă independență energetică. Să nu depindă nici de România, nici de Ucraina. Iată că eu am centrala mea care produce. Asta și țara mea este independentă energetic. Deci, în șase ani este chip de implementare”, a declarat activista.

Ea a explicat că, în opinia sa, proiectele cu orizont foarte lung de implementare sunt dificil de realizat într-un context geopolitic instabil, însă investițiile pe termen mediu în infrastructura energetică ar putea produce rezultate concrete și măsurabile.

În cadrul emisiunii, Coșeliuc a afirmat că finanțarea unui astfel de proiect nu ar trebui să depindă exclusiv de fondurile europene sau de sprijinul extern acordat prin programe guvernamentale.

Activista consideră că autoritățile ar trebui să negocieze direct cu marile companii din sectorul energetic și să creeze condiții fiscale favorabile pentru investiții.

Potrivit acesteia, Republica Moldova ar putea atrage investitori strategici prin facilități economice și prin deschiderea unor reprezentanțe locale ale companiilor internaționale din domeniul energiei.

„Niște miliarde de euro și, uite, eu dăruiesc țării mele, ca o guvernare, să aibă independență energetică”, a afirmat Coșeliuc, susținând că investițiile de anvergură în producția internă de energie ar reprezenta o soluție pe termen lung pentru reducerea vulnerabilităților energetice ale statului.

O parte importantă a intervenției sale a vizat activitatea Ministerului Energiei și deciziile privind achiziția unor echipamente destinate infrastructurii energetice.

Stela Coșeliuc l-a criticat pe ministrul Energiei, Victor Parlicov, invocând un caz despre care susține că ar fi implicat refuzarea unor echipamente oferite gratuit de state din nordul Europei.

„Domnul Parlicov, ministrul energetic, a făcut contract cu Statele Unite, ideea nu știu ce, utilaj, turbină, fix așa, motor sau morișcă, nu mai știu ce. Deci utilaj sofisticat pentru centrală. O donat Țările de Jos sau Norvegia, eu nu țin minte care din aceste două țări. Deci s-a refuzat de idee că nu avem transport, infrastructură ca să aducem”, a declarat aceasta.

Activista a pus sub semnul întrebării argumentele care ar fi stat la baza refuzului respectivelor echipamente.

„Nu avem pod pe care să putem aduce asta. Dar acum asta care se contractează în Statele Unite, asta e cu bani. Păi pe cea din Statele Unite tot o să poți să o aduci până la locație, dar pe cea din țările scandinave, adică, tu n-ai pod? Deci, eu nu înțeleg logica”, a afirmat Coșeliuc.

Tema independenței energetice rămâne una dintre cele mai importante provocări strategice pentru Republica Moldova. În ultimii ani, autoritățile de la Chișinău au accelerat proiectele de interconectare cu sistemele energetice europene și românești, în încercarea de a reduce dependența de sursele tradiționale de aprovizionare.

În acest context, discuțiile privind dezvoltarea unor capacități interne de producție a energiei continuă să ocupe un loc important în dezbaterea publică, fiind considerate de numeroși experți drept un element esențial pentru securitatea energetică și economică a țării.