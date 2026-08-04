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CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale. Ce se schimbă pentru pacienți

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CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale. Ce se schimbă pentru paciențiSursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pregătește un proiect de lege prin care să elimine plafoanele pentru laboratoarele de analize medicale. Președintele CNAS, dr. Horațiu Moldovan, spune că propunerea ar putea fi finalizată până la sfârșitul verii și califică măsura drept „o urgență absolută”.

Analizele medicale gratuite ar putea fi făcute fără plafonul lunar

Președintele CNAS a declarat că instituția lucrează la o soluție legislativă care să elimine definitiv plafoanele pentru laboratoarele aflate în contract cu Casa de Asigurări: „Am propus o rezolvare definitivă a acestei probleme, și anume eliminarea plafoanelor la laboratoare. Am făcut lucrul acesta și cu farmaciile, în urmă cu mai mulți ani. Putem să facem lucrurile acestea și în ceea ce privește laboratoarele de analize medicale”.

Horațiu Moldovan: „Eliminarea plafoanelor este o urgență absolută”

Șeful CNAS susține că eliminarea plafoanelor reprezintă una dintre cele mai importante măsuri așteptate de pacienți. „Eliminarea plafoanelor este o urgență absolută. Este cea mai mare nemulțumire pe care o au pacienții vizavi de sistemul de sănătate, nu doar vizavi de Casa de Asigurări de Sănătate, iar lucrul acesta se poate face prin reguli clare de prescriere”, a afirmat Horațiu Moldovan.

recoltare analize

Sursa foto: Freepik

De ce nu a susținut Ministerul Sănătății această modificare

Horațiu Moldovan a spus că aceeași propunere a fost înaintată și în urmă cu aproximativ șase luni, însă nu a fost susținută de Ministerul Sănătății.

„Nu am beneficiat de suportul Ministerului Sănătății dintr-un motiv care mi se pare cel puțin discutabil, și anume faptul că nu vom putea să gestionăm creșterea necontrolată a sumelor de bani pentru aceste analize”, a declarat președintele CNAS.

Acesta a adăugat că eliminarea plafoanelor poate fi făcută în condiții de siguranță, prin stabilirea unor reguli clare de prescriere a analizelor.

Când ar putea fi eliminat plafonul pentru analizele medicale

Potrivit președintelui CNAS, de aproximativ trei luni funcționează un grup de lucru format din reprezentanți ai caselor de asigurări, medici de laborator, furnizori de servicii medicale și organizații de pacienți.

„Acest grup de lucru are ca sarcină ca până la sfârșitul lunii septembrie să facă un horizon-scanning, adică să analizeze toate sistemele de sănătate din Uniunea Europeană privind modul în care sunt decontate investigațiile paraclinice, să selectăm cele mai bune practici pe care ni le putem asuma în România și până la finalul acestei veri să avem propunerea legislativă concretă prin care să putem elimina aceste plafoane”, a declarat Horațiu Moldovan, la un post TV.

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