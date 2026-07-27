Angajații din sistemul sanitar intră, marți, în grevă generală pe termen nelimitat, în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Cu o zi înainte de declanșarea protestului, Federația Sanitas acuză conducerile unor spitale că exercită presiuni asupra salariaților și încearcă să îi intimideze prin solicitarea unor liste cu persoanele care și-au exprimat acordul de a participa la grevă.

Sindicaliștii susțin că protestul va continua până când Guvernul va relua dialogul și va prezenta un proiect de lege elaborat împreună cu partenerii sociali.

Potrivit Federației Sanitas, din mai multe spitale au fost semnalate situații în care conducerile unităților au cerut liste cu numele angajaților care au semnat pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă încă înainte de declanșarea protestului.

„Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanșarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege. Spunem foarte clar: semnarea pentru declanșarea grevei nu înseamnă că salariatul se află deja în grevă și nu justifică suspendarea anticipată a contractului individual de muncă”, au transmis reprezentanții Sanitas.

Federația face apel la angajați să nu cedeze presiunilor și amintește că dreptul la grevă este garantat de lege.

Sindicaliștii invocă prevederile Legii dialogului social nr. 367/2022, potrivit cărora contractul individual de muncă poate fi suspendat doar pe perioada în care salariatul participă efectiv la grevă.

Totodată, Sanitas amintește că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, prin Decizia nr. 5 din 5 mai 2025, că suspendarea contractului intervine exclusiv pe durata participării la grevă.

„Cu alte cuvinte, un contract individual de muncă nu poate fi suspendat pentru participarea la o grevă care încă nu a început. Suspendarea poate interveni numai din momentul în care salariatul participă efectiv la grevă și numai pentru perioada în care acesta se află efectiv în grevă”, precizează federația.

Potrivit organizației sindicale, participarea la o grevă organizată cu respectarea legii nu constituie abatere disciplinară și nu poate reprezenta motiv de sancționare.

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, susține că exercitarea dreptului la grevă nu poate fi transformată într-un instrument de presiune asupra angajaților.

„Le transmitem tuturor colegilor noștri din Sănătate: dreptul la grevă este un drept legal. Exercitarea lui nu poate fi transformată într-un motiv de amenințare, presiune sau intimidare. Solicităm conducerilor unităților sanitare să respecte cu strictețe legea și să nu transforme procedurile administrative într-un instrument de descurajare a participării la grevă”, a declarat acesta.

Liderul sindical a transmis și un mesaj către managerii care, potrivit Sanitas, încearcă să descurajeze protestul.

„Nu veți opri greva prin intimidare!”, a afirmat Iulian Pope.

Sanitas precizează că, pe durata grevei generale, vor fi respectate obligațiile legale privind continuitatea serviciilor medicale.

„Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligațiile legale privind asigurarea continuității asistenței medicale și a serviciilor esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile de care au nevoie”, au transmis reprezentanții federației.

Greva va continua, potrivit sindicaliștilor, până când Guvernul va relua negocierile privind legea salarizării și va prezenta un proiect care să elimine inechitățile salariale din sistem.

Federația Sanitas susține că proiectul noii legi a salarizării menține diferențe nejustificate între categoriile profesionale din sănătate și asistență socială și cere modificarea acestuia.

Sindicaliștii solicită, de asemenea, deblocarea angajărilor în sistemul public de sănătate. Potrivit estimărilor prezentate de Sanitas, deficitul de personal depășește în prezent 30.000 de posturi.

Organizația critică și ritmul în care sunt aprobate angajările, amintind că, după tragedia de la Spitalul „Marie Curie”, au fost aprobate doar 22 de posturi pentru această unitate, în timp ce memorandumul privind deblocarea a 7.621 de posturi nu a fost încă pus în aplicare.

Sindicaliștii avertizează că lipsa personalului înseamnă suprasolicitare pentru angajați, gărzi tot mai greu de acoperit și mai puțin timp acordat fiecărui pacient. Totodată, aceștia acuză că reducerea veniturilor personalului medical afectează capacitatea sistemului public de a asigura servicii medicale de calitate.