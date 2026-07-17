Federația Sanitas va organiza luni, între orele 9:00 și 11:00, greva de avertisment anunțată anterior, chiar dacă reprezentanții sindicatului au analizat noua variantă a proiectului Legii salarizării.

Președintele Sanitas, Iulian Pope, a declarat că documentul este o variantă îmbunătățită față de cea prezentată inițial, însă, în forma actuală, nu elimină riscul ca o parte dintre angajații din sănătate și asistență socială să piardă din venituri.

O decizie privind declanșarea unei greve generale va fi luată săptămâna viitoare, în funcție de rezultatul consultărilor cu autoritățile și al analizei complete a proiectului.

Iulian Pope a declarat că reprezentanții federației au avut acces la forma integrală a proiectului, inclusiv la anexe și coeficienți, însă până acum au analizat doar prevederile referitoare la sănătate și asistență socială.

„Am văzut legea salarizării. Nu pare că este o variantă foarte bună. Este îmbunătățită, într-adevăr. (...) În oricare dintre condiții, orice s-ar întâmpla astăzi, greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală”, a declarat liderul Sanitas.

Acesta a precizat că sindicaliștii au avut deja o întâlnire cu reprezentanții PSD și urmează discuții și cu reprezentanții USR, în timp ce consultările oficiale pe marginea proiectului ar urma să înceapă de sâmbătă.

Potrivit lui Iulian Pope, modificările aduse proiectului sunt limitate, iar principalele probleme semnalate de sindicat nu au fost rezolvate: „La nivelul coeficienților, la prima vedere, sunt creșteri nesemnificative. Rămân încorsetări foarte importante, care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămâne această limitare de 20% pentru sporuri”,.

El a spus că reprezentanții Guvernului au anunțat o creștere a impactului bugetar al proiectului, de la opt la 12 miliarde de lei, fără a explica unde vor fi direcționate fondurile suplimentare.

„Acum avem proiectul și vom descoperi singuri”, a afirmat Pope.

Sanitas va continua analiza proiectului în weekend și va decide luni dacă va solicita respingerea proiectului și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea grevei generale.

„Nu ne dorim să ajungem la grevă generală. În momentul acesta, mingea este în terenul clasei politice și de ei va depinde evoluția acestui conflict colectiv”, a mai spus președintele federației.

Acesta a adăugat că, în cazul sistemului sanitar, analiza este mai complexă, deoarece trebuie luate în calcul gărzile, continuitatea activității și diferitele categorii de personal.

Întrebat despre prevederea din noul proiect care majorează de la 20% la 40% sporul acordat demnitarilor implicați în proiecte cu finanțare europeană, Iulian Pope a declarat că măsura transmite un mesaj greșit angajaților din sistemul public: „Nu vreau să fiu critic la adresa demnitarilor. Este adevărat că impactul bugetar nu este foarte mare, dar este neplăcut să vezi că, pentru lucrătorii de rând, sporurile scad, veniturile scad, iar pentru demnitari cresc”.

Potrivit acestuia, în forma actuală a proiectului, unele categorii de personal ar urma să înregistreze pierderi de venituri, în special în ceea ce privește plata gărzilor de monitorizare și a muncii desfășurate în weekend și în zilele de sărbătoare legală.