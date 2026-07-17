Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat vineri o versiune actualizată a proiectului noii Legi a salarizării. Documentul păstrează structura generală prezentată în luna mai, însă aduce mai multe modificări importante privind sporurile, aplicarea grilelor salariale, controlul cheltuielilor bugetare și calendarul majorărilor pentru demnitari.

Printre cele mai importante schimbări se numără dublarea sporului acordat unor aleși locali implicați în proiecte finanțate din fonduri europene, introducerea unor reguli mai stricte privind modificarea salariilor în sistemul public și eșalonarea creșterilor pentru demnitari până în anul 2031.

Documentul, AICI.

Noua variantă a proiectului prevede că președinții și vicepreședinții consiliilor județene, precum și primarii și viceprimarii care implementează proiecte finanțate din fonduri europene vor putea primi un spor de până la 40% din indemnizația lunară.

În forma prezentată în luna mai, plafonul era de 20%.

Sporul va putea fi acordat doar pe perioada implementării proiectului, în limita bugetului aprobat și proporțional cu timpul efectiv lucrat și cu stadiul tehnic și financiar al proiectului.

Proiectul menține și sporul de până la 40% din salariul de bază pentru personalul din instituțiile publice care face parte din echipele de implementare a proiectelor europene.

Persoanele care vor beneficia de acest spor vor fi desemnate prin act administrativ al conducătorului instituției, iar numărul membrilor echipelor va fi stabilit în funcție de prevederile contractului de finanțare.

De asemenea, instituțiile publice vor putea angaja personal pe perioadă determinată, în afara organigramei, exclusiv pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

O altă modificare importantă vizează calendarul de aplicare a noilor grile salariale pentru demnitari.

Potrivit proiectului, majorările vor fi acordate etapizat până în anul 2031.

De exemplu, coeficientul utilizat pentru indemnizația președintelui României va crește gradual până la valoarea maximă de 8 în 2031. Același mecanism va fi aplicat și în cazul parlamentarilor, membrilor Guvernului și aleșilor locali.

În același timp, proiectul prevede majorarea salariului brut al șefului Statului Major al Apărării, de la 20.500 de lei la 22.550 de lei.

Valoarea punctului de referință pentru anul 2027 rămâne stabilită la 4.100 de lei.

Noua variantă a proiectului introduce și un mecanism mai strict privind modificarea salariilor din sectorul public.

Astfel:

-orice modificare a grilelor salariale va trebui analizată împreună de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor; -înaintea oricărei modificări va fi obligatorie analiza impactului bugetar; -Ministerul Finanțelor va întocmi anual un raport privind aplicarea valorii de referință; -toate actele subsecvente vor trebui însoțite de o declarație privind impactul financiar.

Proiectul modifică și regulile privind diferența salarială tranzitorie.

Față de varianta publicată în luna mai:

-diferența va fi raportată la venitul salarial din noiembrie 2026; -aceasta va fi inclusă în salariul brut și va intra în baza de calcul pentru celelalte drepturi salariale; -va putea fi acordată și personalului nou încadrat; -va fi păstrată și în cazul reîncadrării pe funcții similare.

Noua versiune introduce pentru prima dată prevederi referitoare la salarizarea personalului trimis în misiuni permanente în străinătate.

Documentul stabilește criterii precum costul vieții, nivelul de risc, condițiile medicale și distanța față de România, precum și noțiuni noi, cum sunt coeficientul de țară și salariul de bază în străinătate.

Noua variantă a Legii salarizării păstrează mai multe elemente din proiectul publicat în luna mai:

-raportul salarial maxim de 1 la 8; -sistemul cu 12 grade salariale; -cele șase gradații de vechime; -mecanismul de calcul al salariilor pe baza coeficientului înmulțit cu valoarea de referință.