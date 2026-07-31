Viorel Hușanu, liderul Federației Sanitas București și prim-vicepreședinte al Federației Sanitas din România, a anunțat că sindicatul suspendă greva după aproape 10 ore de negocieri desfășurate la Ministerul Sănătății.

Potrivit acestuia, simulările realizate în timpul discuțiilor au arătat că proiectul noii legi a salarizării ar putea conduce la scăderi de venituri pentru numeroase categorii de angajați din sistemul sanitar și nu oferă garanții privind finanțarea, menținerea veniturilor sau funcționarea unor unități medicale, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, la discuțiile desfășurate în noaptea precedentă au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, experți ai Băncii Mondiale și lideri ai organizațiilor sindicale. Negocierile au inclus simulări privind impactul noii formule de salarizare asupra mai multor categorii de angajați din sănătate.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Viorel Hușanu susține că sindicatul a demonstrat, în timpul negocierilor, că varianta de lucru a proiectului de lege generează diminuări ale veniturilor pentru numeroase categorii de personal, în special pentru angajații care lucrează în condiții deosebit de grele.

Liderul sindical afirmă că au fost analizate zeci de scenarii de salarizare, iar concluzia a fost că niciunul dintre acestea nu a indicat menținerea actualelor venituri fără acordarea unor sume compensatorii.

Potrivit acestuia, reprezentanții autorităților nu au oferit garanții privind existența unei surse de finanțare care să asigure sustenabilitatea noii legi și nici privind plata salariilor rezultate în urma aplicării acesteia.

În aceeași declarație, Viorel Hușanu afirmă că, în cadrul negocierilor, nu au fost oferite garanții privind păstrarea unui prag minim al sporurilor acordate personalului medical și nici privind evitarea unor efecte asupra rețelei sanitare.

Acesta susține că sindicatul nu a primit asigurări că aplicarea noii legi nu ar putea conduce, în anumite situații, la închiderea unor spitale.

„În aceste condiții, această variantă a legii, pentru Sanitas, nu mai există”, a transmis liderul sindical, precizând că organizația consideră imposibilă corectarea proiectului într-un interval scurt de timp.

Deși anunță suspendarea grevei, Sanitas precizează că protestul nu este încheiat definitiv.

Viorel Hușanu amintește că organizația sindicală a obținut anterior o decizie favorabilă la Curtea de Apel și că demersurile sindicale au contribuit la deblocarea angajărilor în sistemul sanitar.

Liderul sindical afirmă că principalul motiv al suspendării grevei îl reprezintă nevoia de a asigura continuitatea actului medical și îngrijirea pacienților.

Totodată, el avertizează că, dacă proiectul legii salarizării va fi transmis Parlamentului în forma actuală, Sanitas este pregătită să reia protestele. Potrivit declarației sale, cele cinci confederații sindicale reprezentative și-ar fi exprimat disponibilitatea de a susține eventualele acțiuni de protest.

Proiectul noii legi a salarizării pentru sectorul bugetar se află încă în faza de consultări și poate suferi modificări înainte de eventuala transmitere în Parlament.

Reprezentanții Sanitas spun că vor continua să urmărească evoluția negocierilor și vor decide asupra pașilor următori în funcție de forma finală a actului normativ.