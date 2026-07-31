Victor Ponta a publicat un mesaj pe Facebook în care îl compară pe regretatul actor și fost ministru al Culturii Mircea Diaconu cu liderul USR, Dominic Fritz, acuzând partidul și actuala coaliție de guvernare de aplicarea unor standarde diferite în cazuri pe care le consideră similare.

Fostul premier susține că situația juridică în care s-a aflat Mircea Diaconu în urmă cu mai bine de un deceniu contrastează cu modul în care este tratată în prezent situația lui Dominic Fritz. În opinia sa, reacția clasei politice din prezent demonstrează o schimbare de atitudine și o dublă măsură în aplicarea principiilor privind incompatibilitatea.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta afirmă că nu a mai întâlnit, în cei 25 de ani de activitate politică, „atâta ipocrizie fățișă” și „atâta tupeu și nesimțire” din partea unui partid politic, făcând referire la USR și criticând, totodată, susținerea oferită de premier și de PNL.

Fostul lider PSD amintește că, în 2012, Mircea Diaconu, pe atunci ministru al Culturii din partea PNL, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI), iar decizia a fost confirmată ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit lui Ponta, incompatibilitatea a fost stabilită deoarece Diaconu deținea simultan funcția de director de teatru și mandatul de parlamentar.

Victor Ponta consideră că acea hotărâre a fost una nedreaptă și îl descrie pe Mircea Diaconu drept „un mare artist”, apreciind contribuția acestuia la cultura română.

În continuarea mesajului, fostul premier afirmă că Mircea Diaconu „a făcut pentru România și pentru români, printr-un singur film sau printr-o singură piesă de teatru, mult mai mult bine decât toți liderii USR în toată viața lor”.

Ponta susține că, în cazul lui Mircea Diaconu, nimeni nu a încercat să găsească soluții politice pentru ca acesta să își păstreze funcția și afirmă că nici fostul ministru nu ar fi încercat să rămână în funcție după decizia instanței.

„Nu s-a gândit nimeni să blocheze o lege în Parlament ca să îl salveze pe Mircea Diaconu, deși, cu siguranță, ar fi meritat acest lucru de o mie de ori mai mult decât Fritz!”, a scris Victor Ponta.

În finalul postării, fostul premier extinde criticile la adresa actualei guvernări și a clasei politice, susținând că România este condusă diferit față de perioada 2012.

„Nu mai suntem în 2012. Nu mai avem nici taxele și impozitele de atunci și nici oamenii politici de atunci. Suntem doar o colonie jecmănită cu tupeu de o gașcă de «cozi de topor», care cred că, dacă răcnesc mai tare, nu se mai aude nimic altceva!”, a transmis Victor Ponta.

Postarea fostului premier vine într-un context de dezbatere politică privind situația lui Dominic Fritz și generează noi reacții în spațiul public, readucând în discuție precedentul reprezentat de cazul Mircea Diaconu și modul în care sunt interpretate și aplicate regulile privind incompatibilitatea.