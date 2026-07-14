Bătălia serii. Sorin Grindeanu (România TV) îi spulberă pe Ilie Bolojan (B1 TV) și pe Dominic Fritz (Digi24)

Negocierile tensionate de la Palatul Cotroceni și bătălia politică acerbă pentru noul Guvern s-au mutat aseară direct pe ecranele televizoarelor. În intervalul critic 21:00 - 22:00, telespectatorii români au avut de ales între trei figuri-cheie ale momentului: Sorin Grindeanu (PSD), la România TV, Ilie Bolojan (PNL), la B1 TV, și primarul Timișoarei, Dominic Fritz (președintele USR), la Digi24.

Datele oficiale de audiență, obținute pentru data de 13 iulie 2026, arată o victorie zdrobitoare pentru tabăra social-democrată, Grindeanu având o audiență triplă față de Bolojan și Fritz.

Dar și o surpriză de proporții pe segmentul de dreapta: B1 TV, cu Ilie Bolojan pe ecran, a surclasat Digi24 și pe Dominic Fritz.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, în direct la România TV, că „de la moțiune încoace, singura politică publică a acestui rest de coaliție este înjurătura la adresa PSD-ului”. El anunță că PSD se va ”bate pe tot terenul” cu PNL și USR.

”Eu vă anunț ceva: din acest moment, ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăștia, pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România și este de datoria noastră să ne luptăm cu ei și voi face acest lucru. Nu vom mai face niciun fel de compromis cu aceşti domni care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică, înjurătura la adresa PSD-ului”, spune Grindeanu.

La nivelul întregii țări, emisiunea moderată de Victor Ciutacu la România TV, avându-l ca invitat pe Sorin Grindeanu, a fost opțiunea preferată a publicului dornic de politică. Postul a înregistrat o audiență medie de neatins pentru concurență.

România TV (Sorin Grindeanu): Rating mediu de 2.75% și o cotă de piață (Share) de 8.22%. Vârful de audiență a fost atins în sfertul de oră 21:30-21:45, cu 3.2% rating și 9.3% share.

Marea surpriză vine însă de la B1 TV: intervenția lui Ilie Bolojan a plasat postul mult peste Digi24, unde Dominic Fritz nu a reușit să mobilizeze electoratul.

B1 TV (Ilie Bolojan): Rating mediu de 0.80% și 2.30% share. Emisiunea a crescut constant, atingând sfertul maxim la 21:45-22:00 cu 0.9% rating. Dar tot sub Grindeanu. La Digi24 (Dominic Fritz) a făcut ating mediu de 0.65% și 1.95% share.

În mediul urban, unde publicul este tradițional mai orientat spre partidele de dreapta, diferențele s-au menținut, dar avansul B1 TV în fața Digi24 a devenit și mai vizibil. Dezvăluirile lui Grindeanu despre culisele negocierilor cu Nicușor Dan și scandalul din PNL Iași au ținut orașele lipite de România TV.

România TV: 2.90% rating și 8.77% share. Cel mai bun interval (21:30-21:45) a adunat o cotă de piață de aproape zece procente (9.9% share). B1 TV: 0.82% rating și 2.47% share. Bolojan a asigurat o audiență constantă de 0.9% rating în ultimele trei sferturi ale orei. Digi24: 0.45% rating și 1.33% share. Digi24 s-a prăbușit la un rating de doar 0.4% în majoritatea sferturilor de oră în care a rulat interviul cu Fritz.

Pe segmentul comercial (vârste cuprinse între 21 și 54 de ani la nivel național), cel mai vânat de agențiile de publicitate, ierarhia rămâne neschimbată, însă distanțele se micșorează.

[România TV - Grindeanu] ──► 1.10% Rating Mediu / 4.40% Share [B1 TV - Bolojan] ──► 0.65% Rating Mediu / 2.55% Share [Digi24 - Fritz] ──► 0.50% Rating Mediu / 1.95% Share

Atitudinea ofensivă a lui Sorin Grindeanu de la emisiunea lui Victro Ciutacu și dezvăluirile picante din spatele ușilor închise de la Cotroceni au asigurat un succes detașat pentru România TV.

Pe de altă parte, interesul uriaș generat în jurul lui Ilie Bolojan, aflat în plin război de uzură atât cu PSD, cât și cu primarul Mihai Chirica, a propulsat stația B1 TV peste Digi24, demonstrând că discursul liderului PNL Bihor rămâne mult mai puternic decât cel al primarului Timișoarei, Dominic Fritz.