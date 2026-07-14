Politica

Cum comentează Nicușor Dan declarațiile lui Sorin Grindeanu

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Cum comentează Nicușor Dan declarațiile lui Sorin GrindeanuNicușor Dan / sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan apreciază că mesajul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind sprijinul pentru proiectele legislative necesare implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu reprezintă un blocaj politic, ci face parte din procesul firesc de negociere dintre partide.

Ce a declarat Sorin Grindeanu

Declarația șefului statului vine după întâlnirea de luni de la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliții de guvernare, în cadrul căreia au fost discutate măsurile legislative necesare pentru accesarea fondurilor europene.

La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD este dispus să sprijine convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în luna iulie pentru adoptarea proiectelor din PNRR, însă a subliniat că responsabilitatea principală revine actualei majorități guvernamentale.

„Nu are nicio problemă şi nu va ezita să convoace o sesiune extraordinară în luna iulie, pentru proiectele din PNRR. Doar că vreau să setez lucrurile. (...) Cine trebuie să asigure prezenţa, cine trebuie să treacă în primul rând legile promovate de guvern sunt cei care sunt în guvern. PSD-ul este în opoziţie”, a declarat liderul PSD.

Nicușor Dan: Eu sunt optimist

Comentând poziția acestuia, Nicușor Dan a spus că vede afirmațiile lui Grindeanu drept un semnal politic și o invitație la dialog, nu ca pe un refuz de a susține reformele asumate de România.

„Este o formă a domnului Grindeanu de a spune că, unu: nu face parte din guvernul ăsta şi, doi: că vrea să negocieze pe aceste pachete de legi. Eu sunt optimist că, în urma discuţiilor şi a negocierilor, care sunt esenţa politicii, o să ajungem să trecem pachetul PNRR”, a declarat președintele pentru Știrile Pro TV.

Grindeanu PSD

Grindeanu PSD / sursa foto; captura video

Întrebat dacă interpretează mesajul liderului PSD drept o amenințare sau doar o strategie de negociere, șeful statului a răspuns că mizează pe dialog și pe experiențele anterioare de colaborare dintre partidele pro-occidentale.

Nicușor Dan spune că a existat colaborare pe SAFE, PNRR și OCDE

În acest context, Nicușor Dan a amintit că, în pofida perioadelor tensionate din plan politic, formațiunile au reușit să găsească puncte comune în privința unor obiective strategice, precum implementarea PNRR, mecanismul SAFE sau parcursul României către aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Vreau să salut faptul că a existat colaborare pe SAFE, a existat colaborare pe PNRR, OCDE, a existat colaborarea între partide pro-occidentale”, a declarat președintele.

În opinia lui Nicușor Dan, aceste exemple demonstrează că, în ciuda repoziționării PSD în opoziție și a disputelor politice, există șanse reale ca Parlamentul să adopte pachetul legislativ necesar continuării implementării PNRR și deblocării fondurilor europene destinate României.

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